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Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке»

1 ноября
2023 год

Новости кино >>
1 ноября 2023
Завершились съемки художественного фильма Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке» по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Согласно пресс-службе картины, ее создает киностудия «Вертикаль» совместно с кинокомпанией «Июнь» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке»
фото: пресс-служба фильма

«Наш коллега, Эдуард Григорьевич Гимпель, предложил обратится к творчеству Владимира Железникова. В повести "Каждый мечтает о собаке" автор задает героям вопросы о дружбе, предательстве и выборе, проходит вместе с ними нелегкий путь взросления. Особое место он отводит роли учителя и подчеркивает, как важно для ребят вовремя получить поддержку и помощь с его стороны. Это оказалось именно то, что мы ищем. Мы увидели в будущей картине возможность поговорить с юными зрителями о том, что их волнует, а также рассказать современным детям, как и чем жили их бабушки и дедушки 50-60 лет назад и таким образом укрепить связь между поколениями. Галина Алексеевна Арбузова, вдова писателя, с радостью дала своё согласие на экранизацию и пожелала удачи проекту. Конечно, был некий страх, потому что это мелодраматическая история другим языком про других детей, но, когда я увидела, какой интерес этот материал вызвал у современных ребят, уверенность вернулась», — рассказала режиссер и сценарист фильма Ольга Беляева.

Съемки проходили в Москве, основное действие сюжета разворачивается в 1965 году. Эта история рассказана от лица пятиклассника Юрки (Борис Дейков), размеренную жизнь которого внезапно меняет череда событий и в школе, и дома. Теперь ему предстоит пережить первые столкновения убеждений и испытать новые для него чувства. Как справится герой с приближающимся взрослением и какую роль сыграет в его жизни старший товарищ - учитель литературы ЭФЭФ (Иван Колесников), зрители узнают весной 2024 года.

Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке»
фото: пресс-служба фильма

Борису Дейкову «вообще оказалось очень интересно советское время, и эта история понравилась. До начала съемок мы очень много раз встречались на "Мосфильме" с Ольгой (Беляевой – прим.) и ребятами, много обсуждали, читали, репетировали, додумывали какие-то детали для своих героев. Например, на какой-то из репетиций я сыграл Ольге на пианино, и после возникла сцена в актовом зале. Вообще я очень полюбил и "Мосфильм" и всю команду! Я думаю, мы хорошее кино сняли».

В картине также заняты Игорь Костолевский, Ирина Купченко, Катерина Шпица, Сергей Никоненко, Евгения Дмитриева, Борис Каморзин, Тамара Акулова, Константин Крюков, Сергей Кемпо и Дмитрий Муляр. Одну из ключевых ролей исполнила Вера Островская.

Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке»
фото: пресс-служба фильма

«При разборе роли мне многое было близко и понятно сразу, потому что это девчонка моего возраста, она испытывает знакомые мне чувства, но, чтобы окончательно стать Зинкой-телепаткой, мне понадобилось посмотреть несколько фильмов про Москву 60-х годов, всмотреться и вслушаться в тонкости речи, как и о чём говорят те дети. И потом — почему именно телепатка? Тогда возникла идея, что она наслушалась рассказов про Вольфа Мессинга, дико популярного в те годы, и, как и все дети, увлекающиеся чем-то неизведанным, вдохновилась мыслью о сверхспособностях человеческого разума. А потом на примерке костюмов, когда Андрей (Степанычев, художник по костюмам - прим.) предложил туфли с каблуками, все – образ Зинки окончательно сложился, я ее почувствовала», — поведала о своем персонаже Вера Островская.

Кастинг-директор Галина Пешкова отметила, что на детские роли создатели «отсмотрели больше 3000 детей». Оператор Артур Гимпель признался, что был поражен работоспособностью ребят: «Они не просто на уровне, они иногда выше уровня взрослых актеров». В настоящий момент картина находится на этапе постпродакшена, а композитор Игорь Крутой работает над музыкой.

Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке»
фото: пресс-служба фильма

По словам продюсера Екатерины Маскиной, «в 2013 году Станислав Сергеевич Говорухин загорелся идеей снимать фильмы для детей, под его художественным руководством были созданы картины: "Дневник мамы первоклассника", "Тайна темной комнаты", "Опасные каникулы". Киностудия "Вертикаль" продолжает снимать кино для юного зрителя и по сей день».
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Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке» фотографии
Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Катерина Шпица сыграли в экранизации повести Владимира Железникова «Каждый мечтает о собаке» фотографии
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