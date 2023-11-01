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Владимир Сычёв и Светлана Камынина беседуют на кухне в отрывке из фильма «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»

1 ноября
2023 год

Новости кино >>
1 ноября 2023
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из криминальной комедии Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя».



В ролике персонажи Владимира Сычёва и Светланы Камыниной беседуют по душам на кухне ресторана.

Сиквел фильма «Добро пожаловать в семью», вышедшего два года назад, рассказывает про то, как «Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером – шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью.

Владимир Сычёв и Светлана Камынина беседуют на кухне в отрывке из фильма «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»

В картине также сыграли Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Алессандро Демченко, Игорь Ясулович и другие актеры.

«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» в прокате со 2 ноября.
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Владимир Сычёв и Светлана Камынина снимаются в сиквеле комедии «Добро пожаловать в семью»
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Добро пожаловать в семьюДобро пожаловать в семью: Повар из Неаполя

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