Владимир Сычёв и Светлана Камынина беседуют на кухне в отрывке из фильма «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из криминальной комедии Владимира Зинкевича
«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя
».
В ролике персонажи Владимира Сычёва
и Светланы Камыниной
беседуют по душам на кухне ресторана.
Сиквел фильма «Добро пожаловать в семью
», вышедшего два года назад, рассказывает про то, как «Крестный отец» города Леонид Бойцов возвращается домой из очередной «командировки». Большая семья встречает его вечеринкой, но есть и вопросы, которые нужно решать немедленно. В большом темном кабинете Леонид встречается с людьми и выслушивает их проблемы. Приходит к нему и местный ресторатор, чтобы разобраться с партнером – шеф-поваром Джакомо. Итальянец взял деньги, но не спешит открывать ресторан. Поэтому ресторатор хочет вернуть вложения и выйти из бизнеса. Леонид обещает решить вопрос. Но подружившись с Джакомо, он «выкупает» долю ресторатора и помпезно открывает «Везувий», не подозревая что попал в ловушку, которая изменит его жизнь и проверит на прочность его семью.
В картине также сыграли Кристина Вайнас
, Вячеслав Морозов
, Торнике Квитатиани
, Алессандро Демченко
, Игорь Ясулович
и другие актеры.
«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя» в прокате со 2 ноября.
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