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Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября

1 ноября
2023 год

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1 ноября 2023

на СТС 27 ноября в 19:00 состоится премьера 17-серийной комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком, Анной Уколовой, Ингрид Олеринской, Фёдором Лавровым, Ефимом Петруниным и Ксенией Кутеповой в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету молодые адвокаты Паша Скворцов (Петрунин) и Яна Синицына (Олеринская) решают перед свадьбой познакомить родных. Но при встрече выясняется, что много лет назад отец Паши (Робак), подполковник полиции, посадил в тюрьму отца Яны (Лавров). И пока мамы (Уколова, Кутепова) стараются помирить семейства, Скворцов-старший делает все, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.

«Это история современных Монтекки и Капулетти, но со счастливым финалом. Главные герои из семей мошенников и полицейского, а их родные, сами того не ведая, связаны давным-давно. И здесь нас в первую очередь интересуют взаимоотношения этих семей, то, как они друг на друга влияют, как в целом люди из разных миров сосуществуют и вместе справляются с трудностями», — говорит креативный продюсер Елена Гудкова.

Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам Ингрид Олеринской, «Яна сочетает в себе ответственность и серьезность, в ней есть стержень. При этом благодаря родным она может расслабиться, но не всегда. Они не против ее счастья, просто есть свои нюансы. На самом деле в отличие от "Ромео и Джульетты" у нас много юмора и не так все драматично. Наша история больше про соотношение картин мира двух абсолютно разных семей».

В сериале различия между семьями подчеркивает и выбор костюма героев. «Семья Синицыных представлена в теплых тонах, а у Скворцовых в гардеробе преобладают стальной, серый, бордовый, тёмно-синий и другие холодные цвета», — комментирует художник по костюму Елена Медведко.



Квартиры двух семей тоже отличаются: если жилье аферистов Синицыных состоит из пяти комнат, наполненных статуэтками, картинами и другими украденными предметами искусства, то у Скворцовых, напротив, аскетичное жилье без ярких акцентов. Кроме того, группе предстояло воссоздать отделение ОВД, где работает герой Александра Робака, а также зал картин знаменитого художника, работу которого Синицыны дарят Скворцовым в честь знакомства.

«Весь сюжет строится вокруг этой картины. Что интересно, практически все действие происходит в воспоминаниях персонажей. Именно в этом и заключался визуальный интерес: придумать интересные входы и выходы из флешбэка. В процессе появились операторские приемы на эту тему. Например, для съемок флешбэков использовали оптику с особенным боке, создающую ирреальный эффект. А некоторые воспоминания решили в стиле сериалов начала двухтысячных: использовали зум-объектив с наездом на героя в особые, драматические моменты», — рассказал оператор-постановщик Фёдор Стручев.
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Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября фотографии
Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября фотографии
Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября фотографии
Премьера комедии «Мафия — дело семейное» с Александром Робаком и Ингрид Олеринской состоится 27 ноября фотографии
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