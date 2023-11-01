В рамках фестиваля экранизаций «Читка 2.0» проведут питчинг издательств

Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» пройдет в Москве с 25 по 26 ноября. В конкурсную программу войдут экранизации, находящиеся в производстве, а также проекты, имеющие законченный девелопмент. Победителей определит профессиональное жюри, уточняет пресс-соужба смотра.В рамках деловой секции смотра пройдет первый в России форум кино и литературы, одним из центральных событий которого станет питчинг издательств. На мероприятии будут представлены эксклюзивные литературные новинки с потенциалом экранизации и свободными правами. На данный момент свое участие в питче подтвердили более 15 издательств и импринтов: «АСТ», «АСТ Планета детства», «Эксмо», «Эксмо Детство», Like Book, «Феникс», «Литрес Самиздат», «Компас Гид», «Альпина Фикшн», «5 Четвертей», «Росмэн», «МИФ», «Рипол Классик», «Черным-бело», «Полынь» и другие. Каждое из них презентует до пяти произведений для экранизации, часть из них представят сами авторы. Это даст возможность писателям и издателям показать свои новые проекты и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества с киноиндустрией. Задача питчинга не только познакомить авторов, издателей, литературных агентов и кинопроизводителей, но и помочь решить проблему формирования профессионального запроса на литературу для кинопроизводства и обозначить «точку входа» для двух креативных индустрий.В рамках форума также пройдет ряд дискуссионных панелей о наиболее важных трендах и проблемах коммуникации кино и книжной индустрии. Дискуссии посвятят авторским правам, ценообразованию на лицензии, взаимоотношениям продюсера и редакции/автора, адаптациям литературных героев. Одно из обсуждений затронет тему новеллизации, которая сейчас приобретает все большую популярность. Книга по мотивам известного фильма/сериала становится одним из инструментов продвижения, ее все чаще используют книжные сервисы, входящие в крупные экосистемы. Помимо обсуждений, на смотре пройдут творческие встречи с писателями и лекции известных кинематографистов, посетить которые смогут студенты профильных вузов. Фестивальной площадкой станет «Старт Хаб» на Красном Октябре.