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Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках

1 ноября
2023 год

Новости кино >>
1 ноября 2023
Кинокомпания Bosfor Pictures приступила к работе над полнометражным дебютом режиссера и сценариста Антона Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба фильма.



«Я был вдали от дома около пяти месяцев. Когда я ехал домой – по-моему, это было на пути из Москвы в Нижний Новгород – мне прислали сценарий проекта "Космос засыпает". Я его прочел и понял, что это ровно то, что тревожило меня в тот момент. А тревожило меня открытие, что есть некоторая тонкая-тонкая леска, очень хрупкая, которая связывает тебя с местом, с ощущением и с чувством своего дома. И чем дальше ты от него находишься, тем сильнее она натягивается. И, может, звучит это странно, но, по факту — это жутко, пипец.
Во всей восточной культуре жизнь человека строится от отправной точки, и эта отправная точка – предназначение человека. Так вот "Космос засыпает" — это про нахождение предназначения и про обретение гармонии внутри страшных событий, страшного мира, обретение твердой почвы, силы и смысла», — говорит Марк Эйдельштейн.

Зрителей ожидает история мечтающего о космосе талантливого студента-ракетостроителя Паши, который вынужден вернуться в родной поселок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках.

Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках
фото: пресс-служба фильма

Действие картины происходит в северном поселке Шойна на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе, где прошла первая часть съемок. По словам Антона Мамыкина, «Шойна – это мечта любого кинематографиста. Здесь редкое сочетание фактур: заполярная деревня и песчаные дюны. Я очень хотел здесь что-то снять, но так, чтобы место работало на историю, а не наоборот. Так родился замысел "Космос засыпает" — истории про потерю почвы под ногами. Мы долго искали актера, который даст этой истории нужную тональность, и Марк стал таким же открытием и откровением, как и сама Шойна».

Основные съемки фильма «Космос засыпает» стартуют в 2024 году.
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Космос засыпает

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Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках фотографии
Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках фотографии
Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках фотографии
Марк Эйдельштейн променяет ракетостроение на дом в песках фотографии
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