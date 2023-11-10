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Павел Крайнов и Дарья Лузина попрощаются с «Чистосердечным призванием»

10 ноября
2023 год

Новости кино >>
10 ноября 2023

На ТВЦ 16 ноября стартует финальный — четвертый по счету — сезон детективного сериала Олега Ларина «Чистосердечное призвание» с Павлом Крайновым и Дарьей Лузиной в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Павел Крайнов и Дарья Лузина попрощаются с «Чистосердечным призванием»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

«Чистосердечное призвание» — это история про двух абсолютно разных людей. Следователь Люся (Лузина), переехавшая в столицу из тихой провинции, получает в напарники модного педанта Стаса Ставицкого (Крайнов). Несколько сезонов пара притирается друг к другу и пытается найти общий язык, что в итоге приводит к тому, что их рабочие отношения переходят в нечто большее.

«Наши герои проходят очень долгий и трудный путь от абсолютного непринятия друг друга к гармонии и пониманию, что друг без друга они не могут. И самое главное — к любви! И мы хотели говорить именно про такие ценности: духовные, а не материальные, про уважение, про добро и, конечно, про любовь! Немного грустно от того, что наша история подошла к концу, но очень хочется верить, что она останется в сердцах и мыслях людей, что они найдут в ней для себя какие-то ответы», — говорит Павел Крайнов.

В новых эпизодах героям предстоит столкнуться с преступлениями и семейными тайнами в родном городе Люси.

«Весь четвертый сезон наполнен взаимоотношениями и психологией чувств. И это относится как к главным героям, так и к мотивам преступлений, которые Стас и Люся раскрывают. Что касается моей героини, то на протяжении всех сезонов она меняется, для нее это бесконечный рост, начиная с карьерного, и заканчивая внешними и внутренними переменами. Я научилась у Люси смелости и способности не обращать внимание на чужое мнение, когда делаешь свое дело и уверен в правде», — рассказывает о своей героине Дарья Лузина.

В детективном сериале также играют Анатолий Котенев, Александра Булычева, Тарас Кузьмин, Антон Багров, Артем Нечепуренко и другие.
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Павел Крайнов и Дарья Лузина попрощаются с «Чистосердечным призванием» фотографии
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