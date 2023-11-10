«Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой покажут в конкурсе Международного кинофестиваля в Индии IFFI

Фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая примет участие в конкурсе 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI (International Film Festival of India), который пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября 2023 года. Российская премьера ленты состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где картина получила специальный приз от телеканала «Россия 1» и стала фильмом открытия смотра.
«Нам очень приятно и важно, что дебютный фильм режиссера Тины Баркалая производства кинокомпании Pan-Atlantic Studio стал единственной картиной из России, отобранной в основной конкурс IFFI. Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена», – рассказала продюсер картины Екатерина Филиппова.
Международный кинофестиваль IFFI проводится с 1969 года и считается одним из главных киносмотров в Азии. Престижную награду фестиваля получали Никита Михалков (премия «За вклад в мировой кинематограф») и Андрей Звягинцев («Левиафан»). Почетными гостями в этом году станут голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас, удостоенный премии за выдающийся вклад в развитие мирового кинематограф 54-го кинофестиваля IFFI, и его жена – актриса Кэтрин Зета-Джонс.
Главная героиня фильма «Сказки Гофмана» – неприметная девушка Надежда Страхова. Надежда, как ни странно, замужем. Ее муж, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущевки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.
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