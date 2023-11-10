Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой покажут в конкурсе Международного кинофестиваля в Индии IFFI

10 ноября
2023 год

Новости кино >>
10 ноября 2023

Фильм «Сказки Гофмана» режиссера Тины Баркалая примет участие в конкурсе 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI (International Film Festival of India), который пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября 2023 года. Российская премьера ленты состоялась на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче», где картина получила специальный приз от телеканала «Россия 1» и стала фильмом открытия смотра.

«Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой покажут в конкурсе Международного кинофестиваля в Индии IFFI
фото: кадр из фильма «Сказки Гофмана»

«Сказки Гофмана» с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым в главных ролях – единственный российский фильм-участник международного конкурса IFFI.

«Нам очень приятно и важно, что дебютный фильм режиссера Тины Баркалая производства кинокомпании Pan-Atlantic Studio стал единственной картиной из России, отобранной в основной конкурс IFFI. Фестиваль проводится с 1952 года и традиционно ориентирован на большие режиссерские имена», – рассказала продюсер картины Екатерина Филиппова.

Международный кинофестиваль IFFI проводится с 1969 года и считается одним из главных киносмотров в Азии. Престижную награду фестиваля получали Никита Михалков (премия «За вклад в мировой кинематограф») и Андрей Звягинцев («Левиафан»). Почетными гостями в этом году станут голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас, удостоенный премии за выдающийся вклад в развитие мирового кинематограф 54-го кинофестиваля IFFI, и его жена – актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Главная героиня фильма «Сказки Гофмана» – неприметная девушка Надежда Страхова. Надежда, как ни странно, замужем. Ее муж, Виталик, провинциал, женился на бездетной Надежде ради московской прописки и типовой «хрущевки» на окраине Москвы. Надежда работает на двух работах, чтобы содержать свою маленькую семью: по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Однажды ее жизнь резко меняется. Хозяин очередного пальто оказывается из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Надежды очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь Надежды самым радикальным образом.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Хлынина, Екатерина Филиппова и Дмитрий Киселев вошли в жюри Московского Курдского кинофестиваля
«Бери да помни» получил главный приз XI фестиваля «Короче»
Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Министерство культуры дофинансирует фильмы Оксаны Бычковой, Ивана Твердовского и Эллы Манжеевой
Поиск по меткам
Короче
персоны
Тинатин (Тина) БаркалаяЕкатерина ВилковаАлексей ГуськовМайкл ДугласАндрей ЗвягинцевКэтрин Зета-ДжонсНикита МихалковМаксим СтояновЕкатерина ФилипповаЕвгений Цыганов
фильмы
Сказки Гофмана

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Любовь Августовская
9 ноября ушла из жизни актриса Любовь Августовская.
Анна Елесина
8 ноября ушла из жизни актриса Анна Елесина
Наталья Александрова
8 ноября ушла из жизни артистка балета, педагог Наталья Александрова.
Андрей Андреев
7 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Андреев.
Анатолий Яббаров
6 ноября ушёл из жизни актёр Анатолий Яббаров.
Алексей Мишагин
6 ноября ушёл из жизни актёр Алексей Мишагин.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Анастасия Сиваева
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Ричард Бёртон
Хью Бонневиль
Бриттани Мёрфи
Трэйси Морган (II)
Франсуа Перье
Майкл Джей Уайт
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Год рождения
драма, комедия, фэнтези
Россия, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Принцесса и колдун Алазар
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?