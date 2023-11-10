«Запомни этот вкус»: Жюльет Бинош создает изысканные блюда в трейлере «Рецепта любви»

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20 костяных ног из 20

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

«Авантюристы»: На дне

Сериал выйдет на канале НТВ

Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым

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Пётр Чернышёв показал 5-летнюю дочь от Анастасии Заворотнюк

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Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря

В ироничной мелодраме также сыграли Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина