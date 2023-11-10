«Запомни этот вкус»: Жюльет Бинош создает изысканные блюда в трейлере «Рецепта любви»

Опубликован трейлер фильма «Рецепт любви», главные роли в котором исполнили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель. Картину, номинированную на премию «Оскар»-2024 и завоевавшую на 76-м Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, 14 февраля в российский прокат выпустит Global Film, уточняют в компании.
Режиссером фильма выступил Чан Ань Хунг («Норвежский лес»). «Рецепт любви», основанный на романе Марселя Руффа “La vie et la passion de Dodin Bouffant” (1924 г.), рассказывает о жизни и любви Додена Буффана (Dodin Bouffant), знаменитого французского гастронома. Главные герои — Эжени и Доден – дуэт одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых взыскательных экспертов. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.
фото: компания Global Film
К съемкам картины привлекли одного из лучших поваров современности, обладателя 14 звезд Мишлен — Пьера Ганьера, который выступил гастрономическим консультантом.
«Обычно на съемках используют фальшивую еду, переработанную по мере необходимости, но у нас все было по-настоящему. Есть, конечно, и негативный аспект такого подхода: когда я кричал «Снято!», актеры все равно продолжали есть. Команде реквизиторов приходилось умолять отдать тарелки. Но актеров в данном случае легко понять», — смеется режиссер.
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