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Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября

10 ноября
2023 год

Новости кино >>
10 ноября 2023
Телевизионная премьера сериала «Оборотень» состоится 26 ноября на РЕН ТВ. Начиная с 13:00, зрители смогут посмотреть все восемь эпизодов остросюжетного экшна с Денисом Шведовым и Максимом Щеголевым, уточняет пресс-служба телеканала.

Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Онлайн-премьера проекта состоялась на платформе Wink 21 сентября. По итогам показа первых эпизодов «Оборотень» продемонстрировал пятый старт среди всех сериальных проектов Wink Originals в 2023 году.

«Номер пятый» присвоили главному герою (Шведов), который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Все, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. «Номеру пятому» предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Петр с открытки (Щеголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Петр и Андрей — боевой тандем, в котором Петр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память.

«Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшн, которым наполнен «Оборотень». Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшн в сериале нетипичный – мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. И, конечно, меня привлекла история – в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель», – рассказывает Шведов.

В сериале также снялись Алексей Морозов, Алексей Кирсанов и Юлия Франц. Режиссером выступила Анна КурбатоваДополнительный урок»). Шоураннером проекта значится Илья Огнев, работавший над «Библиотекарем».
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БиблиотекарьДополнительный урокОборотень

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Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября фотографии
Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября фотографии
Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября фотографии
Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября фотографии
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