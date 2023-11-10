Телевизионная премьера сериала «Оборотень» с Денисом Шведовым состоится 26 ноября

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Женщина года: Эмилия Кларк, Ким Кэттролл и Дженна Ортега

20 костяных ног из 20

Страх и ступа: Баба-яга в кино и анимации

Сериал выйдет на канале НТВ

Завершились съемки ироничного детектива «Грабитель» с Антоном Васильевым

Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино

Павел Трубинер: «Для меня слова "легче" в актерской профессии не существует»

«Авантюристы»: На дне

Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х

Новости кино

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря

В ироничной мелодраме также сыграли Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина