Okko покажет экранизацию бестселлера Аси Лавринович «Загадай любовь»

Премьера подростковой мелодрамы «Загадай любовь», экранизации одноименного бестселлера Аси Лавринович от издательства Like Book, состоится 23 ноября в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В центре сюжета — одиннадцатиклассница Наташа Зуева, влюбленная в учителя географии, Антона Владимировича или просто Золотко. В преддверии Нового года, когда город захватывает праздничная атмосфера, Золотко вызывает Наташу, как старосту класса, на личный разговор и предлагает на новогодние праздники проехать за город – отдохнуть и покататься на лыжах. Конечно же, не вдвоем, а всем классом. Наташа, воодушевленная предстоящей поездкой, даже не подозревает о том, что за несколько предновогодних недель ее жизнь кардинально изменится. На горизонте замаячит Тимур Макеев. Закрытый, неприметный на первый взгляд парень спасет Наташу от приставаний жениха старшей сестры, отдаст свои перчатки, заступится, а еще прямолинейно и честно скажет: «Ты мне нравишься, Зуева!», после чего Наташа растеряется. Да, похоже, ей нравится проводить время с Макеевым, но любит же она Золотко. Или все же нет?
«В необыкновенно добрые и чистые истории Аси я влюбилась сразу и навсегда, поэтому с особым волнением приглашаю зрителей познакомиться с нашей первой совместной экранизацией. Загадываем любовь — ведь именно она способна подарить крылья и позволить мечтам сбыться», — говорит режиссер.
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