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Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

11 ноября
2023 год

Новости кино >>
11 ноября 2023
Восьмимесячный малыш дебютировал в финале «Атаки титанов»: ребенок Юки Кадзи (голос Эрена Йегера) и Аяны Такэтацу (Тамао Тайра из «Кубо не прощает меня — моба» и Адзуси Накано из «Кэйона!») под руководством опытного звукорежиссера Масафуми МимыИдеальная грусть», «Однажды в Токио») идеально озвучил плачущего младенца. Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика», в недавнем интервью обмолвился, что у безудержной экшн-франщизы с Киану Ривзом появится аниме-версия: конкретных сроков режиссер не назвал, но проект уже в работе. Aniplex строит в Японии сверхсовременный VR-центр, и первым аниме, которое пополнит коллекцию этого заведения, станет «Истребитель демонов».

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю
фото: Открытка в честь второго сезона "Ханако"

Трехкуровое экшн-фэнтези «Ёко из Сэнгоку» от White FoxДевушки в последнем путешествии», «Врата Штейна»), наконец, обзавелось точной датой релиза: 10 января 2024 года. «Ханако, призрак с внеклассными историями» — короткометражный спин-офф сериала о школьной страшилке все-таки получит продолжение: подробностей пока нет, но скоро будут. Wit StudioСемья шпиона», «Рейтинг короля») коротенечко тизернула продолжение «Великого притворщика»: все детали – 18 ноября. Сразу две печальные новости о кончине заслуженных сэйю. 20 октября в возрасте 93 лет преставился Ёсукэ Нака, подаривший голос персонажам из «Дораэмона», «Легенды о героях Галактики» и «Космических приключений Кобры». 2 ноября скончалась Харуко Китахама, участвовавшая в таких проектах, как «Милашка Хани», «Человек-дьявол» — ей было 86.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом «Гандаме» или продолжении сериала «Разве плохо искать себе пару в подземелье»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Атака титанов» закончилась. Что это было?
Кодомо-сериал «Одзярумару» от студии GallopБродяга Кэнсин», «Я и Робоко») пополнился пятью эпизодами, в основу которых легла японская классика — «Повесть о Гэндзи». Авторство романа-моногатари приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Скучающий пятилетний принц Одзярумару Саканоуэ находит в саду волшебный скипетр Короля Демонов и с его помощью отправляется из эпохи Хэйан прямиком в современную Японию. Тем временем манга свиток с картинками его наставницы Мурасаки Сикибу об авантюрной молодости невероятно красивого императорского сына Гэндзи и его верного друга Ао-но Тюдзё набирает популярность. Блистательного Гэндзи озвучит Кэнсё Оно (Акутагава Рюноскэ в «Прозе бродячих псов», Флок Форстер из «Атаки титанов»), а его товарища — Кадзуя Итидзё (Томохару Кумэ из «Квеста на фоне сакуры», Мускатт Шарлота из «Ван-Писа»).

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Студия P.A. WorksУкрась прощальное утро цветами обещания», «Ангельские ритмы!») анонсировала оригинальное аниме Na Nare Hana Nare и представила первый тизер. Сериал о шести дружных старшеклассницах из префектуры Гумма покажут в 2024 году.


За постановку и сценарий отвечает Кодай КакимотоУра мечте!», «Восточный Эдем»), в работе над сценарием ему помогают Юнико АянаБакуман», «Семь смертных грехов») и Мидори ГотоСумасшедшие ребята», «Кровь+»), оригинальные эскизы персонажей нарисовала Такада ТомомиДобро пожаловать на вискарню Комады»), а анимирует их Канами СэкигутиДевушки-пони: Славное дерби», «Тусовщик Кунмин»).

Читать «Папаши-дружбаны» — краткий курс родительства от той же студии
Третий сезон «Добро пожаловать в класс превосходства» от студии LercheТуалетный мальчик Ханако», «Класс убийц») стартует в январе нового года. Есть трейлер.


Все выпускники токийской академии для особо одаренных детей гарантированно поступают в любой университет и находят работу. Но даже в таком престижном заведении есть класс для проблемных учеников. Именно сюда распределили Киётаку Аянокодзи. На третьем году обучения ребят ждет новое испытание: ради высокого балла придется сотрудничать с учащимися из конкурирующих классов. После подведения итогов, кто-то навсегда покинет элитную школу.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

К работе над проектом вернется творческая группа и режиссеры франшизы Хироюки ХасимотоСатана на подработке!», «Тигр и кролик»), Сэйдзи КисиСиний оркестр», «Кэнган Асура»), а также весь основной актерский состав.

Читать Главные премьеры осени: советуем новое и проверенное аниме
Студия Doga KoboЗвездное дитя», «Моя девушка не только милая»), ответственная за производство романтической комедии «Аля иногда кокетничает со мной по-русски», поделилась подробностями и показала новые постеры. Премьера сериала намечена на апрель 2024-го.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Неприступная хафу Алиса Михайловна Кудзё — самая красивая и старательная ученица в классе. Девушка тайно влюблена в соседа по парте, но делает вид, что лентяй и ротозей Масатика Кудзэ очень её раздражает. Время от времени она шепчет ему милые глупости на русском, уверенная, что никто из одноклассников не знает языка. Однако Масатика прекрасно понимает её игривые признания.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

В режиссерском кресле Рёта ИтоПинг-понг», «Мой сэмпай раздражает»), чардиз и главный аниматор — Юхэй МуротаНевиданный цветок», «Хроники Валькирии»). Среброволосую Алю озвучит Сумирэ Уэсака (принцесса Лам из «Несносных пришельцев», Ранна Химавари из «Плохих девчонок Рокудо»), а голосом Масатики станет Кохэй Амасаки (Мефисто из «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету», Кэн из «Иллюзии рая»).

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Январский релиз «Прошепчу тебе песню о любви» без объяснения причин перенесли на апрель. Делают его студии Yokohama Animation LabКоролевство руин», «Созерцая колготки») и Cloud HeartsНепобедимый святой»). Зато показали трейлер.


Жизнерадостная Химари Кино в восторге от музыкального выступления Ёри Асанаги на студенческом концерте и тут же заявляет ей, что влюбилась с первого взгляда. Ёри потрясена признанием, но поразмыслив, готова ответить взаимностью. Однако когда она рассказывает о своих чувствах, выясняется, что Химари просто экзальтированно выразила восхищение таланту певицы.

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Вместо заявленного ранее Синъи Цая режиссирует сериал Акира МаноПринцесса-библиофил», «Сакура — собирательница карт»), а помогают ему в этом чардиз Минами ЁсидаВанпанчмен», ключевая анимация в «Серебряной ложке») и сценарист Хироки УтидаГеймеры!», «Похороны короля роз»). Химари озвучит Хана Симано (эльфийки Лиф, Лили и Лалаша в сериале «Фермерская жизнь в ином мире»), а сэйю Ёри — Асами Сэто (Нобара Кугисаки из «Магической битвы», Аруми Никайдо из «Буллбастера»).

Читать «Опасность в моем сердце» — лучшая романтическая история года
Бонус: необычный мерч — набор рассады томатов из «Ведьмы с Меркурия».

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю


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Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю фотографии
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