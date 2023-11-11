Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

Скучающий пятилетний принц Одзярумару Саканоуэ находит в саду волшебный скипетр Короля Демонов и с его помощью отправляется из эпохи Хэйан прямиком в современную Японию. Тем временем манга свиток с картинками его наставницы Мурасаки Сикибу об авантюрной молодости невероятно красивого императорского сына Гэндзи и его верного друга Ао-но Тюдзё набирает популярность. Блистательного Гэндзи озвучит Кэнсё Оно (Акутагава Рюноскэ в «Прозе бродячих псов», Флок Форстер из «Атаки титанов»), а его товарища — Кадзуя Итидзё (Томохару Кумэ из «Квеста на фоне сакуры», Мускатт Шарлота из «Ван-Писа»).
Все выпускники токийской академии для особо одаренных детей гарантированно поступают в любой университет и находят работу. Но даже в таком престижном заведении есть класс для проблемных учеников. Именно сюда распределили Киётаку Аянокодзи. На третьем году обучения ребят ждет новое испытание: ради высокого балла придется сотрудничать с учащимися из конкурирующих классов. После подведения итогов, кто-то навсегда покинет элитную школу.
Неприступная хафу Алиса Михайловна Кудзё — самая красивая и старательная ученица в классе. Девушка тайно влюблена в соседа по парте, но делает вид, что лентяй и ротозей Масатика Кудзэ очень её раздражает. Время от времени она шепчет ему милые глупости на русском, уверенная, что никто из одноклассников не знает языка. Однако Масатика прекрасно понимает её игривые признания.
Жизнерадостная Химари Кино в восторге от музыкального выступления Ёри Асанаги на студенческом концерте и тут же заявляет ей, что влюбилась с первого взгляда. Ёри потрясена признанием, но поразмыслив, готова ответить взаимностью. Однако когда она рассказывает о своих чувствах, выясняется, что Химари просто экзальтированно выразила восхищение таланту певицы.
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