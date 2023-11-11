Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья»

По словам Ольги Калашниковой, ее «героиня Алла ищет невесту зятю, чтобы помочь начать новую жизнь, выйти из депрессии. Она его очень любит и не одобряет поступок родной дочери, которая его бросила ради нового романа. Главная мысль проекта: счастье всегда рядом, надо просто его вовремя разглядеть, не пропустить и не испугаться».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету у Лары и Макса трехлетний юбилей свадьбы, в разгар праздника выясняется, что Лара влюблена в своего коллегу и собирается подавать на развод. Главный герой раздавлен этой новостью. Сердобольная теща берет дело в свои руки и решает найти ему новую девушку, чтобы он смог забыть ее дочь и начать заново строить отношения. Рита, дочь ее лучшей подруги, которая встречается с женатым мужчиной, для этого — лучшая кандидатура. Рита быстро вычисляет, что Алла Сергеевна и ее мама взялись за налаживание ее личной жизни и жизни Макса и уговаривает его подыграть мамам. Они ведь могут быть полезны друг другу, закрутив «страстный роман» и вызвав этим ревность своих «половинок». План сработал бы на «отлично», если бы не одно обстоятельство: однажды Рита и Макс понимают, что нравятся друг другу.
«Александр — бывший военный, а бывших офицеров не бывает, ответственно относился к своей профессии. Сейчас он преподаватель физкультуры и своих подопечных держит в узде. Порой даже диктаторским способом пытается вывести героев фильма, которые на себе крест поставили, на благодатный, добрый путь. У него все во имя добра и созидания», — говорит Александр Песков.
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