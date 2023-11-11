Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья»

11 ноября
2023 год

Новости кино >>
11 ноября 2023

Ольга Калашникова, Александр Песков, Анастасия Артемьева и Александр Коркунов исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Евгения Семенова «В двух шагах от счастья», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

По словам Ольги Калашниковой, ее «героиня Алла ищет невесту зятю, чтобы помочь начать новую жизнь, выйти из депрессии. Она его очень любит и не одобряет поступок родной дочери, которая его бросила ради нового романа. Главная мысль проекта: счастье всегда рядом, надо просто его вовремя разглядеть, не пропустить и не испугаться».

Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у Лары и Макса трехлетний юбилей свадьбы, в разгар праздника выясняется, что Лара влюблена в своего коллегу и собирается подавать на развод. Главный герой раздавлен этой новостью. Сердобольная теща берет дело в свои руки и решает найти ему новую девушку, чтобы он смог забыть ее дочь и начать заново строить отношения. Рита, дочь ее лучшей подруги, которая встречается с женатым мужчиной, для этого — лучшая кандидатура. Рита быстро вычисляет, что Алла Сергеевна и ее мама взялись за налаживание ее личной жизни и жизни Макса и уговаривает его подыграть мамам. Они ведь могут быть полезны друг другу, закрутив «страстный роман» и вызвав этим ревность своих «половинок». План сработал бы на «отлично», если бы не одно обстоятельство: однажды Рита и Макс понимают, что нравятся друг другу.

«Александр — бывший военный, а бывших офицеров не бывает, ответственно относился к своей профессии. Сейчас он преподаватель физкультуры и своих подопечных держит в узде. Порой даже диктаторским способом пытается вывести героев фильма, которые на себе крест поставили, на благодатный, добрый путь. У него все во имя добра и созидания», — говорит Александр Песков.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
На «Dомашнем» состоятся премьеры мелодрам с Юлией Франц, Глафирой Тархановой и Денисом Матросовым
Ольга Калашникова и Михаил Химичев сыграли в мелодраме «Если сердце дрогнет»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Анастасия Артемьева (II)Ольга КалашниковаАлександр КоркуновАлександр ПесковЕвгений Семёнов
фильмы
В двух шагах от счастья

фотографии >>
Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья» фотографии
Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья» фотографии
Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья» фотографии
Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Мобиль Бабаев
10 ноября ушёл из жизни композитор Мобиль Бабаев.
Любовь Августовская
9 ноября ушла из жизни актриса Любовь Августовская.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Слава Красовская
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Стив Зан
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Стэнли Туччи
Мартин Хелд
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
Наследник
боевик, драма, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Нефариус
триллер, фильм ужасов, экранизация
США, 2023
Год рождения
драма, комедия, фэнтези
Россия, 2023
Как заниматься сексом
драма, молодежный фильм
Великобритания, Греция, 2023
Катастрофа
драма, фильм-катастрофа, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
В паутине
драма, комедия
Южная Корея, 2023
Мастер и его муза
биография, мелодрама
Австрия, Германия, Чехия, Швейцария, 2022
Ангел мести
драма, криминальный фильм, триллер
Испания, Франция, 2023
Мастер Кид
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2021
Одержимые злом
фильм ужасов
Аргентина, США, 2023
Принцесса и колдун Алазар
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?