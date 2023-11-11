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Онлайн-премьера неигровой ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» состоится 9 декабря

11 ноября
2023 год

Новости кино >>
11 ноября 2023
В онлайн-кинотеатре START 9 декабря состоится премьера неигрового проекта «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов». Согласно пресс-службе сервиса, художественным руководителем ленты выступил сын мастера — Алексей Герман-младший, а художником-постановщиком — Елена Окопная, лауреат премии «Серебряный медведь» 68-го Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства.



Зрителям расскажут, как на протяжении 12 лет создавалась его главная работа «Трудно быть богом», которая окончательно смонтирована была уже после смерти режиссера, через что прошел Герман, стремясь закончить картину, и благодаря чему фильм все же нашел своего зрителя. В большом киноисследовании через уникальные и ранее неопубликованные кадры со съемок, через беседы с важными героями его жизни и сквозь призму последнего фильма — путь к ускользающему ответу на вопрос «В чем же был творческий метод Германа?». До онлайн-премьеры ленту представят 1 декабря в рамках фестиваля «Зимний» и выпустят в прокат на избранных кинотеатральных площадках и в киноклубах страны.

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Картина выходит в год 85-летия со дня рождения режиссера и станет посвящением его творческому наследию — на его работахвыросло уже ни одно поколение кинематографистов. Хотя сам он не принадлежал к какой-либо школе или направлению кино. Лента позволит погрузиться в мрачные и фантасмагорические миры Германа, а осмыслить его творческий метод помогут киновед и историк Наум Клейман, оператор Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева, художник по костюмам Екатерина Шапкайц, Алексей Кудрин и продюсер картины Рушан Насибулин.

Онлайн-премьера неигровой ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» состоится 9 декабря

До фильма «Трудно быть богом» у Ярмольника не было ни одной драматической роли, зритель воспринимал его как эстрадного артиста. Но Герман думал и видел все иначе — и пригласил на роль Руматы именно его. «Румата — это Леня Ярмольник, напичканный Германом. Процентов на 40 я стал за эти годы Германом, он меня убеждал и заставлял относиться ко многим явлениям, поступкам и реакциям так, как он реагировал. Его стремление снимать как бы скрытой камерой, это и есть та документальность художественного кино Германа. Из тех, кого я знаю, второго такого нет человека», — вспоминает в документальном фильме актер.

Герман выстроил уникальный и неповторимый стиль, который смог заворожить и зрителей, и критиков. В своих фильмах он обращался к образам живописи Брейгеля и Босха, воплощая их мрачные и фантасмагорические миры на экране. Гиперреальность Германа насыщена деталями так, что наблюдающему там бывает тесно. Его метод требовал столь кропотливой работы, что за жизнь он снял лишь пять фильмов — и последний не закончил.
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Архитектор: история Алексея Германа и его фильмовТрудно быть Богом

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