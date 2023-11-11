Онлайн-премьера неигровой ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» состоится 9 декабря

В онлайн-кинотеатре START 9 декабря состоится премьера неигрового проекта «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов
». Согласно пресс-службе сервиса, художественным руководителем ленты выступил сын мастера — Алексей Герман-младший
, а художником-постановщиком — Елена Окопная
, лауреат премии «Серебряный медведь» 68-го Берлинского кинофестиваля за выдающиеся достижения в области киноискусства.
Зрителям расскажут, как на протяжении 12 лет создавалась его главная работа «Трудно быть богом
», которая окончательно смонтирована была уже после смерти режиссера, через что прошел Герман
, стремясь закончить картину, и благодаря чему фильм все же нашел своего зрителя. В большом киноисследовании через уникальные и ранее неопубликованные кадры со съемок, через беседы с важными героями его жизни и сквозь призму последнего фильма — путь к ускользающему ответу на вопрос «В чем же был творческий метод Германа?»
. До онлайн-премьеры ленту представят 1 декабря в рамках фестиваля «Зимний» и выпустят в прокат на избранных кинотеатральных площадках и в киноклубах страны.
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Небесные тела истории: 85 лет Алексею Юрьевичу Герману
Картина выходит в год 85-летия со дня рождения режиссера и станет посвящением его творческому наследию — на его работахвыросло уже ни одно поколение кинематографистов. Хотя сам он не принадлежал к какой-либо школе или направлению кино. Лента позволит погрузиться в мрачные и фантасмагорические миры Германа, а осмыслить его творческий метод помогут киновед и историк Наум Клейман
, оператор Юрий Клименко
, писатель и биограф братьев Стругацких
Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник
и Наталья Мотева
, художник по костюмам Екатерина Шапкайц
, Алексей Кудрин и продюсер картины Рушан Насибулин
.
До фильма «Трудно быть богом» у Ярмольника не было ни одной драматической роли, зритель воспринимал его как эстрадного артиста. Но Герман думал и видел все иначе — и пригласил на роль Руматы именно его. «Румата — это Леня Ярмольник, напичканный Германом. Процентов на 40 я стал за эти годы Германом, он меня убеждал и заставлял относиться ко многим явлениям, поступкам и реакциям так, как он реагировал. Его стремление снимать как бы скрытой камерой, это и есть та документальность художественного кино Германа. Из тех, кого я знаю, второго такого нет человека», —
вспоминает в документальном фильме актер.
Герман выстроил уникальный и неповторимый стиль, который смог заворожить и зрителей, и критиков. В своих фильмах он обращался к образам живописи Брейгеля и Босха, воплощая их мрачные и фантасмагорические миры на экране. Гиперреальность Германа насыщена деталями так, что наблюдающему там бывает тесно. Его метод требовал столь кропотливой работы, что за жизнь он снял лишь пять фильмов — и последний не закончил.
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