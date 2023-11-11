Онлайн-премьера неигровой ленты «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов» состоится 9 декабря

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Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу

Ольга Калашникова и Александр Песков окажутся «В двух шагах от счастья»

11 ноября

Не успел родиться, как сразу попал в «Атаку титанов»: главные новости аниме за неделю

А также путешествия во времени, аниме по Джону Уику и японские школьницы, говорящие по-русски