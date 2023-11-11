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Линк и Зельда попадут в мир кино

11 ноября
2023 год

Новости кино >>
11 ноября 2023
Культовую игровую серию The Legend of Zelda адаптируют для кино. Фильм для студии Sony Pictures готов снять Уэс Болл, уточняет THR.

Линк и Зельда попадут в мир кино
фото: variety.com

Сценарий для экранизации напишет Дерек Коннолли, работавший над «Миром Юрского периода», а продюсером заявлен Ави Арад.

История «Легенды о Зельде» насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.

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На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.

У «Легенды о Зельде» есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.
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Линк и Зельда попадут в мир кино фотографии
Линк и Зельда попадут в мир кино фотографии
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