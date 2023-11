Линк и Зельда попадут в мир кино

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Культовую игровую серию The Legend of Zelda адаптируют для кино. Фильм для студии Sony Pictures готов снять Уэс Болл , уточняет THR Сценарий для экранизации напишет Дерек Коннолли, работавший над « Миром Юрского периода », а продюсером заявлен Ави Арад История «Легенды о Зельде» насчитывает чуть менее 40 лет. Первая игра серии появилась на игровой приставке Nintendo в 1986-м. Это сказка про мальчика по имени Линк, помогающего принцессе Зельде спасти королевство Хайрул от злого колдуна Ганона, который стремится собрать все три части мистического артефакта под названием Трифорс Мудрости.На данный момент в копилке серии уже 20 наименований, из которых последние две части — The Legend of Zelda: The Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — считаются одними из величайших видеоигр всех времен.У « Легенды о Зельде » есть мультсериал, вышедший в 1989-м. В 2015-м потоковый сервис Netflix пытался разработать свою адаптацию, но у него ничего не получилось.