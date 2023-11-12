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12 ноября 2023
/
Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут»
Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут»
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Новости кино >>
12 ноября 2023
В Санкт-Петербурге стартовали съемки мокьюментари-хоррора
Вячеслава Руденко
«
Дом, в котором люди не живут
». Об этом сообщает пресс-служба картины.
фото: пресс-служба фильма
Зрителям расскажут про журналистку Кристину, снимающую документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.
Главные роли исполняют
Таша Цветкова
,
Сергей Городничий
и
Семен Авралев
. За сценарий отвечает Дмитрий Крутов.
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