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Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут»

12 ноября
2023 год

Новости кино >>
12 ноября 2023
В Санкт-Петербурге стартовали съемки мокьюментари-хоррора Вячеслава Руденко «Дом, в котором люди не живут». Об этом сообщает пресс-служба картины.

Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут»
фото: пресс-служба фильма

Зрителям расскажут про журналистку Кристину, снимающую документальный фильм о случае домашнего насилия в старой многоэтажке. Но оказывается, что эти стены хранят много тайн, ведь в доме поселилось зло.

Главные роли исполняют Таша Цветкова, Сергей Городничий и Семен Авралев. За сценарий отвечает Дмитрий Крутов.
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Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут» фотографии
Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут» фотографии
Таша Цветкова снимет репортаж в «Доме, в котором люди не живут» фотографии
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