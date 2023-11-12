«Аркейн» продолжится в ноябре 2024 года

Стало известно, когда зрителям представят второй сезон анимационного сериала «Аркейн
», основанного на вселенной видеоигры League of Legends. Согласно Deadline
, премьеру продолжения нашумевшего шоу Netflix следует ожидать в ноябре 2024 года.
За сериалом присматривает студия Riot Games, ответственная за создание оригинала. Главные героини Вай, Джинкс и Кейтлин Кирамман вновь заговорят голосами Хейли Стейнфилд
, Эллы Пернелл
и Кэти Леунг
.
История девятисерийного мультфильма разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и повествует о становлении двух легендарных сестер-чемпионок Лиги и о грозной силе, которая развела их по разные стороны баррикад.
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