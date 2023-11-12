Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет

Сегодня, 12 ноября, исполнилось 50 лет популярной австралийской и голливудской актрисе, продюсеру, режиссеру и сценаристу Раде Митчелл, памятной зрителям по ролям в «Черной дыре» и «Сайлент Хилле».
фото: кадр из фильма «Черная дыра»
Рада Рани Эмбер Индиго Ананда Митчелл родилась 12 ноября 1973 года в австралийском Мельбурн. Единственный ребенок рано разведшихся родителей — режиссера Нормана Митчелла и дизайнера Адрианы Митчелл. Ее кузина Пенелопа также снимается в кино. Закончила гимназию святого Михаила в Австралии.
обсуждение >>