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Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет

12 ноября
2023 год

Новости кино >>
12 ноября 2023
Сегодня, 12 ноября, исполнилось 50 лет популярной австралийской и голливудской актрисе, продюсеру, режиссеру и сценаристу Раде Митчелл, памятной зрителям по ролям в «Черной дыре» и «Сайлент Хилле».

Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Черная дыра»

Рада Рани Эмбер Индиго Ананда Митчелл родилась 12 ноября 1973 года в австралийском Мельбурн. Единственный ребенок рано разведшихся родителей — режиссера Нормана Митчелла и дизайнера Адрианы Митчелл. Ее кузина Пенелопа также снимается в кино. Закончила гимназию святого Михаила в Австралии.

Начала свою карьеру на австралийском телевидении, сыграв в 16 лет в детском сериале «Сахар и специи». В 1994-м в «Соседях» ей достались две роли с совершенно разными характерами — в данном шоу она снималась три года. Спустя два года дебютировала на большом экране в ленте «Любовь и другие катастрофы». За участие в фильмах «Высокое искусство» и «Все вместе» награждена премией «Независимый дух». Снялась с Вином Дизелем в «Черной дыре», с Колином Фарреллом в «Телефонной будке», с Джонни Деппом и Кейт Уинслет в «Волшебной стране» и с Дензелом Вашингтоном в «Гневе». Заняла 45-е место в рейтинге «Горячая 100 в 2002» журнала Maxim.

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В 2005-м получила главную роль в картине Вуди Аллена «Мелинда и Мелинда» и предстала в образе Изабеллы в фильме «Без ума от любви». Запомнилась как Роуз Да Сильва в экранизации культовой японской видеоигры «Сайлент Хилл», поставленной Кристофом Ганом, и ее сиквеле. Всего на счету актрисы около 80 ролей в кино и на телевидении. Среди ее работ — «Завтрак на обочине», «Ничейный ребенок», «Посетители», «Крокодил», «Генри Пул уже здесь», «Дети Хуанг Ши», «Код», «Суррогаты», «Безумцы», «Мерзлая земля», «Лонгмайр», «Падение Олимпа», «Улики», «Падение Лондона», «Темнота», «Романовы», «Ловец снов», «Девушка в окне», «Разделенные миры: Жизнь вверх ногами» и «Красная вдова».

Обладательница более 30 престижных наград, включая призы фестивалей в Бирмингеме, Стокгольме, Монреале и Москве.
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«Сайлент Хилл»
Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет фотографии
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