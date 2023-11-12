Не стало оператора «Дня сурка» и «Американского жиголо» Джона Бэйли

Не стало американского кинооператора Джона Бэйли. 81-летний мастер скончался после продолжительной болезни, уточняет Variety
.
Бэйли родился 10 августа 1942 года. Его творческий путь стартовал в 1971-м, когда он стал помощником оператора в фильме Монте Хеллмана
«Двухполосное шоссе
». Уже через год выступил оператором-постановщиком на съемках картины Алана Рудольфа
«Предчувствие». Сотрудничал с Джеймсом Л. Бруксом, Робертом Редфордом
, Вольфгангом Петерсеном
и Харольдом Рамисом
, неоднократно работал с Полом Шредером
.
Создал такие фильмы, как «День сурка
», «Обыкновенные люди
», «Американский жиголо
», «Люди-кошки
», «Сильверадо
», «Лучше не бывает
» и «Как отделаться от парня за 10 дней
». Всего на его счету более 85 операторских работ. С 2017-го по 2019-й занимал пост президента Американской киноакадемии.
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