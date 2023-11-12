Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало оператора «Дня сурка» и «Американского жиголо» Джона Бэйли

12 ноября
2023 год

Новости кино >>
12 ноября 2023
Не стало американского кинооператора Джона Бэйли. 81-летний мастер скончался после продолжительной болезни, уточняет Variety.

Не стало оператора «Дня сурка» и «Американского жиголо» Джона Бэйли
фото: aframe.oscars

Бэйли родился 10 августа 1942 года. Его творческий путь стартовал в 1971-м, когда он стал помощником оператора в фильме Монте Хеллмана «Двухполосное шоссе». Уже через год выступил оператором-постановщиком на съемках картины Алана Рудольфа «Предчувствие». Сотрудничал с Джеймсом Л. Бруксом, Робертом Редфордом, Вольфгангом Петерсеном и Харольдом Рамисом, неоднократно работал с Полом Шредером.

Создал такие фильмы, как «День сурка», «Обыкновенные люди», «Американский жиголо», «Люди-кошки», «Сильверадо», «Лучше не бывает» и «Как отделаться от парня за 10 дней». Всего на его счету более 85 операторских работ. С 2017-го по 2019-й занимал пост президента Американской киноакадемии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена
персоны
Вольфганг ПетерсенХарольд РамисРоберт РедфордАлан РудольфМонте ХеллманПол Шредер
фильмы
Американский жиголоДвухполосное шоссеДень суркаКак отделаться от парня за 10 днейЛучше не бываетЛюди-кошкиОбыкновенные людиСильверадо

анонс

Скорбим

Нина Садур
12 ноября ушла из жизни драматург, сценаристка Нина Садур.
Мобиль Бабаев
10 ноября ушёл из жизни композитор Мобиль Бабаев.

День рождения >>

Евгения Ветлова
Константин Гацалов
Людмила Гурченко
Александр Карамнов
Татьяна Конюхова
Наталья Негода
Павел Степанов
Анастасия Чепелюк
Андрей Шибаршин
Райан Гослинг
Грейс Келли
Александра Мария Лара
Жильбер Мельки
Рада Митчелл
Эшли Уильямс
Энн Хэтэуэй
все родившиеся 12 ноября >>

Афиша кино >>

Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram