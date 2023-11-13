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Резо Гигинеишвили назван «Лучшим режиссером» на кинофестивале в Котбусе

13 ноября
2023 год

Новости кино >>
13 ноября 2023

Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру на 33-м фестивале Cottbus Film Festival в Германии за фильм «Пациент № 1». Об этом сообщается на сайте смотра.

Резо Гигинеишвили назван «Лучшим режиссером» на кинофестивале в Котбусе
фото: пресс-служба фильма

«Режиссер создает сложную, многослойную метафору, казалось бы, давних времен, которая, к сожалению, до сих пор кажется очень правдивой и актуальной, при этом мастерски оркеструя замечательный актерский ансамбль», — отметили члены жюри, объясняя свое решение.

33 Cottbus International Film Festival — крупнейший киносмотр восточно-европейского кино, а также кино бывшего советского блока. В программе фестиваля в этом году – 150 фильмов из 40 стран, среди них 17 мировых и 59 немецких премьер.

Ранее «Пациент № 1» Резо Гигинеишвили получил приз Фонда Вернера Херцога. Картина рассказывает о последних днях генерального секретаря ЦК КПСС, который лежит в правительственной клинике, но крепко держит власть. И это удобно как для элит, так и для секретных служб — пока «тело» живо, различные группы набирают свои политические очки. Генеральный секретарь «приговорен к пожизненному заключению». Молодая медсестра Саша, которая за ним ухаживает, несет тяжелый груз ответственности за жизнь высшего должностного лица страны. Тем временем старик ведет войну в Афганистане, у него есть ядерная кнопка и он может унести с собой в могилу весь мир.
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