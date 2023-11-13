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Драма Сарика Андреасяна «Сама виновата?» по истории Маргариты Грачевой выйдет 23 ноября

13 ноября
2023 год

Новости кино >>
13 ноября 2023

Все эпизоды драмы Сарика Андреасяна «Сама виновата?» выйдут на Иви 23 ноября. Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Драма Сарика Андреасяна «Сама виновата?» по истории Маргариты Грачевой выйдет 23 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Главные роли в сериале исполнили Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина и другие.

В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как «девушку, которой муж отрубил топором руки». В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство — он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет — его будет ждать большой срок, а если следовать плану, его осудят лишь за нанесение тяжких телесных повреждений и свое тридцатилетие он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями: что же вынудило Грачева пойти на такой шаг и так ли невинна Маргарита, как хочет казаться?




«Могу сказать, что весь сериал я посмотрела не отрываясь. Сложно поверить, что это все происходило со мной на самом деле. Память стирает многие детали, и это дает возможность пройти через испытания. Самое главное, как мне кажется, говорить об этом, поднимать тему домашнего насилия, пытаясь таким образом помочь тем, кто нуждается в поддержке, тем, кто думает о том, как себя спасти. Обратите внимание на QR-коды в конце серий, это ссылки на сайт, куда могут обратиться все, кто ищет помощи», — говорит Маргарита Грачева, которая принимала активное участие в съемках.

Сериал должен привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, виктимблейминга, психологического и физического абьюза, а также доказать, что иногда огласка — единственный верный путь и спасение для тех, кто стал жертвой страшной жестокости самых близких людей.

«Сама виновата?» — это очень важный, в первую очередь, социальный сериал на тему домашнего насилия. Наш проект поднимает вопросы доверия и безопасности в семье, умении жить не смотря на любые обстоятельства и дает понять, что, прежде чем набрасываться на жертву с клише «Сама виновата», нужно разобраться в ситуации, а не вешать ярлыки. На примере и опыте Маргариты Грачевой многие смогут увидеть свои абьюзивные отношения в семье или, возможно, просто в личной жизни и сделать правильные выводы, чтобы не оказаться в подобной ситуации и иметь смелость изменить свою жизнь. Наша история о сильных женщинах, прототипами которых выступают Маргарита Грачева и ее мать, которая прошла большой путь, поддерживая дочь. Насилие по отношению к женщине, ребенку, семье не должно оправдываться ни при каких обстоятельствах», — подчеркивает Сарик Андреасян.
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