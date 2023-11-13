Драма Сарика Андреасяна «Сама виновата?» по истории Маргариты Грачевой выйдет 23 ноября

Все эпизоды драмы Сарика Андреасяна «Сама виновата?» выйдут на Иви 23 ноября. Сериал основан на реальной истории Маргариты Грачевой, которой муж в порыве ревности отрубил топором кисти рук. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В 2017 году тихий подмосковный город Серпухов оказывается в центре внимания общественности из-за кровавой расправы Дмитрия Грачева над молодой супругой Маргаритой, которую еще многие годы будут помнить как «девушку, которой муж отрубил топором руки». В тщательно разработанный план мести Грачева не входит убийство — он рассчитывает время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывает минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если Рита умрет — его будет ждать большой срок, а если следовать плану, его осудят лишь за нанесение тяжких телесных повреждений и свое тридцатилетие он встретит на свободе. История о «серпуховском Отелло» в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями: что же вынудило Грачева пойти на такой шаг и так ли невинна Маргарита, как хочет казаться?
«Могу сказать, что весь сериал я посмотрела не отрываясь. Сложно поверить, что это все происходило со мной на самом деле. Память стирает многие детали, и это дает возможность пройти через испытания. Самое главное, как мне кажется, говорить об этом, поднимать тему домашнего насилия, пытаясь таким образом помочь тем, кто нуждается в поддержке, тем, кто думает о том, как себя спасти. Обратите внимание на QR-коды в конце серий, это ссылки на сайт, куда могут обратиться все, кто ищет помощи», — говорит Маргарита Грачева, которая принимала активное участие в съемках.
Сериал должен привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, виктимблейминга, психологического и физического абьюза, а также доказать, что иногда огласка — единственный верный путь и спасение для тех, кто стал жертвой страшной жестокости самых близких людей.
«Сама виновата?» — это очень важный, в первую очередь, социальный сериал на тему домашнего насилия. Наш проект поднимает вопросы доверия и безопасности в семье, умении жить не смотря на любые обстоятельства и дает понять, что, прежде чем набрасываться на жертву с клише «Сама виновата», нужно разобраться в ситуации, а не вешать ярлыки. На примере и опыте Маргариты Грачевой многие смогут увидеть свои абьюзивные отношения в семье или, возможно, просто в личной жизни и сделать правильные выводы, чтобы не оказаться в подобной ситуации и иметь смелость изменить свою жизнь. Наша история о сильных женщинах, прототипами которых выступают Маргарита Грачева и ее мать, которая прошла большой путь, поддерживая дочь. Насилие по отношению к женщине, ребенку, семье не должно оправдываться ни при каких обстоятельствах», — подчеркивает Сарик Андреасян.
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