Светлана Ходченкова станет доброй Ягой

Светлана Ходченкова
сыграет главную роль в новом фильме «Яга на нашу голову
» режиссера «По щучьему велению
» Александра Войтинского
, соответствующий проект был представлен на питчинге детского кино в Министерстве культуры РФ.
По сюжету картины Дед Мороз отправляет Ягу на перевоспитание в семью мальчика Пети, но у него полно и собственных забот – Пете нужно до Нового года помирить своих родителей, которые уделяют больше времени работе, а не семье.
Роль мальчика сыграет Виталий Овечкин
, а отца – Владимир Яглыч
. Проект основан на книге писательницы Вали Филиппенко
, чье первое произведение «Папа ищет работу» успешно вышла в Китае весной этого года. Релиз книги «Баба Яга и Новый год» состоится в декабре. Фильм планируют снять к следующим новогодним праздникам.
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