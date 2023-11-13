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Светлана Ходченкова станет доброй Ягой

13 ноября
2023 год

Новости кино >>
13 ноября 2023
Светлана Ходченкова сыграет главную роль в новом фильме «Яга на нашу голову» режиссера «По щучьему велению» Александра Войтинского, соответствующий проект был представлен на питчинге детского кино в Министерстве культуры РФ.

Светлана Ходченкова станет доброй Ягой

По сюжету картины Дед Мороз отправляет Ягу на перевоспитание в семью мальчика Пети, но у него полно и собственных забот – Пете нужно до Нового года помирить своих родителей, которые уделяют больше времени работе, а не семье.

Роль мальчика сыграет Виталий Овечкин, а отца – Владимир Яглыч. Проект основан на книге писательницы Вали Филиппенко, чье первое произведение «Папа ищет работу» успешно вышла в Китае весной этого года. Релиз книги «Баба Яга и Новый год» состоится в декабре. Фильм планируют снять к следующим новогодним праздникам.
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