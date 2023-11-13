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«Сны Алисы» начнут сбываться 7 декабря

13 ноября
2023 год

Новости кино >>
13 ноября 2023

Сериал «Сны Алисы» о школьнице, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара, выйдет на PREMIER 7 декабря. Режиссером проекта выступил Андрей Джунковский, снявший шоу «Лучше, чем люди», а также «Бихэппи» и «Сладкая жизнь», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Сны Алисы» начнут сбываться 7 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сюжет сериала «Сны Алисы» разворачивается в маленьком северном городке – мрачном, тихом, замерзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон. Главная героиня сериала школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У нее есть особенность – провидческие сны – с которой девочка живет всю жизнь. Алиса, как любой ребенок, мечтает о будущем – она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не дает мечтам сбыться.



Сериал стал одним из самых ожидаемых триллеров этого года, его пилотная серия была показана на международных кинофестивалях: в 2021 году сериал попал в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и программу COMPÉTITION INTERNATIONALE SÉRIES Международного кинофестиваля Женевы. В том же году «Сны Алисы» был включен в топ лучших проектов на Berlinale Series Market, как самый интересный сериал с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка.

Создатели мистического триллера работали над проектом с 2019 года. Съемки проходили исключительно зимой, в снежную погоду. Режиссер долго искал идеально подходящую на роль Алисы актрису – в результате остановив свой выбор на Алине Гвасалии.

«Для меня это проект был личной терапией, которая растянулась во времени. Я взрослела, проходила важные трансформации в жизни и столкнулась с главным вопросом: Кто Я? Как и моя героиня, которой пришлось это сделать в очень сжатые сроки в рамках сюжета. «Сны Алисы» лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе,но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своем мы очень боимся, но осознав и приняв ее, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности», — говорит Алина Гвасалия.

Также в сериале производства кинокомпании 1-2-3 Production снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, которая была признана лучшей актрисой на фестивале «Пилот» в 2022 году.
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