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«Единицу Монтевидео» с Алексеем Серебряковым покажут на Международном кинофестивале в Индии IFFI

13 ноября
2023 год

Новости кино >>
13 ноября 2023
Фильм «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските покажут в программе Cinema of World в рамках 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI. Один из наиболее значимых смотров Азии пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября 2023 года.

«Единицу Монтевидео» с Алексеем Серебряковым покажут на Международном кинофестивале в Индии IFFI
фото: пресс-служба фильма

В центре сюжета фильма из линейки KION Originals — талантливый хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), который выходит на свободу после двенадцати лет колонии по обвинению в неосторожном убийстве своей жены (Ксения Раппопорт). Вследствие сильнейшей психологической травмы из-за смерти жены Александр потерял возможность разговаривать. Дочь Лунева (Агния Дитковските) винит отца в своей трагической жизни и не хочет иметь с ним ничего общего. Александру предстоит переломить ситуацию и наладить свои отношения с дочерью. Режиссером фильма и автором идеи выступает Татьяна Лютаева.

Картина была отмечена специальным дипломом жюри на 45–ом Московском международном кинофестивале в секции «Русские премьеры». Фильм также победил в десяти номинациях на международном кинофестивале Cinergo в Афинах. Картина стала лауреатом в категориях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший
режиссер», «Лучшая мужская роль» (Алексей Серебряков), «Лучшая женская роль» (Агния Дитковските), «Лучшая женская роль второго плана» (Полина Кутепова), «Лучший оператор» (Вячеслав Лисневский), «Лучшая музыка», «Лучший монтаж», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника-постановщика». Кроме того, «Единица Монтевидео» получила два приза в номинациях «Лучший международный художественный фильм» и «Лучшая женская роль» в рамках конкурсной программы международного фестиваля CineOFF в Италии.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   13.11.2023 - 16:27
Всегда рад увидеть в кадре Алексея Серебрякова. Он реально талантливый актёр, но к сожалению не всегда выбирает хорошие проекты. Пускай этот будет хорошим примером его работы. Очень надеюсь на это! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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