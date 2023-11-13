«Я звоню Мартину Скорсезе»: Нанни Моретти пытается снять хайповое кино в трейлере «Великой магии»

Опубликован трейлер нового фильма Нанни Моретти «Великая магия», мировая премьера которого состоялась на Каннском фестивале в основном конкурсе. В российский прокат ленту 21 декабря выпустит «Экспонента Фильм», уточняют в пресс-службе компании.
Сам режиссер по традиции сыграл главную роль в фильме. Его герой – одиозной режиссер Джованни, одержимый своим новым проектом. Он сталкивается с кучей проблем, включая сокращение бюджета и споры с актерами и продюсером, которого играет Матье Амальрик («Квант милосердия», «Скафандр и бабочка»).
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