Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга

В рамках мероприятия Geeked Week
, прошедшего с 6 по 12 ноября, Netflix
показал несколько анонсов и роликов по предстоящим анимационным премьерам. Запасаемся попкорном и смотрим, что предлагает стриминг-гигант.
Студия Production I.G
, известная такими знаковыми проектами, как «Призрак в доспехах
» и «Фури-кури
», снимет восьмисерийный аниме-сериал во вселенной «Терминатора
». Центральными персонажами станут ученый Малькольм Ли, работающий над ИИ, способным противостоять «Скайнету» (трое детей, а также киборг-убийца и боевая защитница из 2022-го прилагаются). Постановкой займется Масаси Кудо
(«Блич
», «Башня Бога
») по сценарию Маттсона Томлина
(«Мать против андроидов
», новый второй «Бэтмен
»). Релиз в 2024-м, но точная дата и другие подробности будут позже.
Основанный на комиксе Брайана Ли О'Мэлли
сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ
» стартует уже 17 ноября. В преддверии премьеры студия Science Saru
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Повесть о доме Тайра
») выпустила финальный трейлер (у нас с русскими субтитрами!), в котором знакомство титульного Скотта
с девушкой мечты Рамоной Флауэрс
показано её глазами. Среди продюсеров сериала — автор первой экранизации Эдгар Райт
(«Зомби по имени Шон
», «Армагеддец
»), а предыдущий (драйвовый!) трейлер можно посмотреть тут
.
Еще через неделю, 23 ноября, выйдет тайский сай-фай «Мой демон
» — сериал, где мальчик Кенто и ручная демоница Анна отправляются в путешествие по постапокалиптической Японии. Над проектом начинающей студии Igloo
работают режиссер Нат Йосватананонт
(«Сила девяти богов
») и сценарист Хиротака Адати, более известный как Оцуити
(«Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
», «Исключение
»).
Студия Marvy Jack
(«Волчица и пряности
», «Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга
») опубликовала новый трейлер сериала «Оммёдзи
». Погрузиться в мистический мир
и посмотреть на захватывающие сражения экзорциста Сэймэя Абэ с демонами можно будет с 28 ноября.
В 2024 году библиотеку Netflix пополнит полнометражный анимационный фильм «Ультрамен: Возрождение
» (Ultraman: Rising). Суперзвезда бейсбола и по совместительству защитник Земли Кэн Сато сбегает со стадиона посреди матча, чтобы сразиться с инопланетным монстром. Побежденный кайдзю оставляет после себя потомство — гигантского детеныша, за воспитание которого и берется супергерой. Режиссерами заявлены Шеннон Тиндл
(сценарист «Кубо. Легенда о самурае
») и Джон Аосима
(«Гравити Фолз
») на студии Tsuburaya Productions
. Тиндл также работает над сценарием вместе с Марком Хеймсом
(«Нимона
»).
Эпохальная сёнэн
-сага «Ван-Пис»
, завораживающая человечество с 1997 года, довольно триумфально
покоряет и широты стриминг-гиганта в форме игрового сериала
, который с не меньшей помпой продлили на второй сезон
(где-то пускает скупую слезу «Ковбой Бибоп
»). Создатели сериала опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix двухминутный ролик с нарезкой ляпов и курьезов со съемочной площадки, чтобы хоть как-то скрасить ожидание новых эпизодов.
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