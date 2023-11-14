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Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга

14 ноября
2023 год

Новости кино >>
14 ноября 2023
В рамках мероприятия Geeked Week, прошедшего с 6 по 12 ноября, Netflix показал несколько анонсов и роликов по предстоящим анимационным премьерам. Запасаемся попкорном и смотрим, что предлагает стриминг-гигант.

Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга

Студия Production I.G, известная такими знаковыми проектами, как «Призрак в доспехах» и «Фури-кури», снимет восьмисерийный аниме-сериал во вселенной «Терминатора». Центральными персонажами станут ученый Малькольм Ли, работающий над ИИ, способным противостоять «Скайнету» (трое детей, а также киборг-убийца и боевая защитница из 2022-го прилагаются). Постановкой займется Масаси КудоБлич», «Башня Бога») по сценарию Маттсона ТомлинаМать против андроидов», новый второй «Бэтмен»). Релиз в 2024-м, но точная дата и другие подробности будут позже.


Основанный на комиксе Брайана Ли О'Мэлли сериал «Скотт Пилигрим жмет на газ» стартует уже 17 ноября. В преддверии премьеры студия Science SaruЧеловек-дьявол: Плакса», «Повесть о доме Тайра») выпустила финальный трейлер (у нас с русскими субтитрами!), в котором знакомство титульного Скотта с девушкой мечты Рамоной Флауэрс показано её глазами. Среди продюсеров сериала — автор первой экранизации Эдгар РайтЗомби по имени Шон», «Армагеддец»), а предыдущий (драйвовый!) трейлер можно посмотреть тут.


Еще через неделю, 23 ноября, выйдет тайский сай-фай «Мой демон» — сериал, где мальчик Кенто и ручная демоница Анна отправляются в путешествие по постапокалиптической Японии. Над проектом начинающей студии Igloo работают режиссер Нат ЙосватананонтСила девяти богов») и сценарист Хиротака Адати, более известный как ОцуитиОстров забвения: Харука и волшебное зеркало», «Исключение»).


Студия Marvy JackВолчица и пряности», «Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга») опубликовала новый трейлер сериала «Оммёдзи». Погрузиться в мистический мир и посмотреть на захватывающие сражения экзорциста Сэймэя Абэ с демонами можно будет с 28 ноября.


В 2024 году библиотеку Netflix пополнит полнометражный анимационный фильм «Ультрамен: Возрождение» (Ultraman: Rising). Суперзвезда бейсбола и по совместительству защитник Земли Кэн Сато сбегает со стадиона посреди матча, чтобы сразиться с инопланетным монстром. Побежденный кайдзю оставляет после себя потомство — гигантского детеныша, за воспитание которого и берется супергерой. Режиссерами заявлены Шеннон Тиндл (сценарист «Кубо. Легенда о самурае») и Джон АосимаГравити Фолз») на студии Tsuburaya Productions. Тиндл также работает над сценарием вместе с Марком ХеймсомНимона»).


Эпохальная сёнэн-сага «Ван-Пис», завораживающая человечество с 1997 года, довольно триумфально покоряет и широты стриминг-гиганта в форме игрового сериала, который с не меньшей помпой продлили на второй сезон (где-то пускает скупую слезу «Ковбой Бибоп»). Создатели сериала опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix двухминутный ролик с нарезкой ляпов и курьезов со съемочной площадки, чтобы хоть как-то скрасить ожидание новых эпизодов.



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Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга фотографии
Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга фотографии
Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга фотографии
Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга фотографии
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