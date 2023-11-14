Netflix превратит «Терминатора» в аниме: главные гик-анонсы стриминга

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Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет

Всё лишнее — детям: Джессика Альба, Мария Шарапова и Сальма Хайек

«Аркейн» продолжится в ноябре 2024 года

Режиссер сериалов «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» о новом проекте — «Выдра»

9 лет тренировок по скалолазанию наконец пригодились

Джаред Лето залез по стене на вершину Эмпайр-стейт-билдинг

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Даррен Аронофски расскажет про судьбу Илона Маска

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу