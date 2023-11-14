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Критики и психологи раскроют секреты кино на ивенте «viju ночь эмоций» в Москве

14 ноября
2023 год

Новости кино >>
14 ноября 2023
В столичном кинотеатре «Синема Парк Европейский» 22 ноября впервые пройдет «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. За один вечер зрители научатся не просто смотреть фильмы, а видеть их глубину. Зарегистрироваться можно на сайте ночи, участие бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Создание хорошего кино – дело тонкое. После одного фильма зритель может надолго погрузиться в мрачные размышления, а после другого почувствует себя счастливым. Причина не только в хорошо рассказанной истории, продуманных образах и поворотах сюжета, но и в психологических уловках, к которым прибегают режиссёры. Невооруженным взглядом все фишки не заметить, а вот подсознание быстро их считает и подаст нужные сигналы в мозг. Поэтому правильно выбранный фильм может легко оказать терапевтический эффект. А «viju ночь эмоций» научит разбираться в режиссерских хитростях и считывать психологические киноприемы. Гостей вечера ждет несколько «эмоциональных сетов» – наборов из фрагментов известных фильмов. Каждый из них посвящен определенной эмоции. Радость и грусть, любовь и ненависть, отчаяние и отвага, тоска и любопытство. Вместе с героями зрители за один вечер переживут весь спектр эмоций. После каждого «сета» будет его подробный разбор: кинокритики объяснят технологию создания, а психологи расскажут, как режиссеры манипулируют чувствами человека.

Критики и психологи раскроют секреты кино на ивенте «viju ночь эмоций» в Москве
фото: пресс-служба ивента

Со зрителями пообщаются кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», продюсер Жан Просянов. Они расскажут, почему некоторые сцены мы хотим пересматривать снова и снова, а другие перематываем и быстро забываем, как с помощью монтажа заставить зрителя почувствовать дискомфорт и к каким трюкам прибегают известные режиссеры для создания саспенса. Гости ивента смогут задать Егору и Жану вопросы о том, как съемка влияет на восприятие фильма.

Кинокритики осветят техническую сторону киноискусства, а практикующие психологи расскажут о терапевтическом эффекте кино. Так, эксперт в области психосоматики и недирективного гипноза, EMDR-терапевт объяснит, зачем нам понимать эмоции окружающих. Зрители узнают, как с помощью кино можно справиться с тревогой, научиться управлять своей жизнью и лучше понимать себя. Также эксперты расскажут, почему важно иногда смотреть фильмы про изгоев и пояснят, почему во взрослой жизни мы продолжаем бояться монстров и одновременно тянемся к фильмам ужасов. Гостями «viju ночи эмоций» станут также известные российские актеры, блогеры, теле- и радиоведущие, режиссеры и другие.
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