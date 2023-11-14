Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»

14 ноября
2023 год

Новости кино >>
14 ноября 2023

Опубликован трейлер сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Согласно пресс-службе компании «МТС», премьера первых двух серий состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря. В главных ролях — сам режиссер, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина, Елена Попова и Игорь Верник.



По сюжету в жизни Иннокентия Мельникова (или просто Кеши) много женщин. Первая любовь Кеши Лена — теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С актрисой Юлей — бывшей женой и мамой своего старшего сына Пети — Кеша периодически спит и еще ведет эротические беседы по телефону. Нынешняя жена Кеши Варя — домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи: самого Кеши, их сына Юры и корги Сары. Наконец, за внимание сына борется и его властная мать Анна Ильинична — конечно, недовольная всеми невестками.
На первый взгляд уравновешенная система Кешиных связей с Леной, Юлей и Варей рушится, когда во время командировки в Казань Кеша знакомится с 19-летней девушкой, профессиональной пловчихой Аллой, и перевозит ее в Москву. Женщины Кеши потрясены его выбором и задумываются над планом мести.

«Однажды с Юлией Снигирь у нас была такая сцена, в которой мы отбросили весь текст. Это была большая напряженная драматическая сцена, и мы снимали ее фактически одним кадром. Было много дублей, и ни один дубль не был похож на предыдущий, потому что мы импровизировали не только текст, но и само движение сцены. И уже на монтаже я был доволен тем, что получилось, поскольку это было не похоже на стандартное производство сериала, когда стараются реализовать сценарий, каким бы он ни был, и ставят его выше, чем чувство правды», — вспоминает Константин Богомолов.

Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой сериала представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни: помешанная на правильном образе жизни женщина, высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, приехавшая покорять Москву, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.

По словам Александры Ребенок, «было ценно, что нам с партнерами не нужно было знакомиться и находить друг к другу правильный подход, тратить время на то, чтобы друг друга понять — ведь мы уже друг с другом работали либо в театре, либо в кино. Сразу все было понятно без слов. И даже в самых маленьких эпизодах снимались потрясающие, большие артисты, с которыми мы тоже вместе работали. Все с удовольствием, конечно, работают с Константином Юрьевичем, который вообще является моим любимым режиссером, я много играю в его спектаклях. И также мне ужасно нравится, когда он сам играет — как в кино, так и в спектаклях».

Читать Трепачи. Золотой век: 44 российских сериала осени, которые постучат в вашу дверь

Над сценарием работала писательница и журналистка Анна Козлова. За визуальную составляющую отвечает оператор Александр Симонов. Производством занималась компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».

«Моя героиня Юля — персонаж прямой. Что думает (если думает), то и говорит. Сценарий заинтересовал меня абсолютно женской историей, хотя и главный герой — мужчина Кеша. Вокруг него все движется и кипит, так как он окружен четырьмя женщинами», — рассказала Юля Александрова.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря
В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина
Козловский открывает мистический бар, а Варнава участвует в предвыборной гонке: KION рассказал о грядущих премьерах
Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года
Юлия Снигирь, Александра Ребенок и Юлия Александрова снимаются в «Кеше» Константина Богомолова
Поиск по меткам
KIONТрейлер
персоны
Юля АлександроваКонстантин БогомоловИгорь ВерникАнна Козлова (II)Василиса ПерелыгинаЕлена Попова (IV)Александра РебенокАлександр Симонов (III)Юлия СнигирьВалерий Тодоровский
фильмы
Кеша должен умереть

фотографии >>
Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть» фотографии
Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть» фотографии
Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть» фотографии
Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Иво Кууск
13 ноября ушёл из жизни актёр Иво Кууск.
Татьяна Фартушная
12 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Фартушная.
Нина Садур
12 ноября ушла из жизни драматург, сценаристка Нина Садур.
Михаил Тимофти
10 ноября ушёл из жизни актёр, режиссёр Михаил Тимофти.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Лолита Милявская
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Валерий Хлевинский
Алексей Юдников
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Оливье Маршаль
Лаура Рэмси
Дельфин Шанеак
Михал Ющакевич
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?