Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»

По сюжету в жизни Иннокентия Мельникова (или просто Кеши) много женщин. Первая любовь Кеши Лена — теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С актрисой Юлей — бывшей женой и мамой своего старшего сына Пети — Кеша периодически спит и еще ведет эротические беседы по телефону. Нынешняя жена Кеши Варя — домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи: самого Кеши, их сына Юры и корги Сары. Наконец, за внимание сына борется и его властная мать Анна Ильинична — конечно, недовольная всеми невестками.
На первый взгляд уравновешенная система Кешиных связей с Леной, Юлей и Варей рушится, когда во время командировки в Казань Кеша знакомится с 19-летней девушкой, профессиональной пловчихой Аллой, и перевозит ее в Москву. Женщины Кеши потрясены его выбором и задумываются над планом мести.
«Однажды с Юлией Снигирь у нас была такая сцена, в которой мы отбросили весь текст. Это была большая напряженная драматическая сцена, и мы снимали ее фактически одним кадром. Было много дублей, и ни один дубль не был похож на предыдущий, потому что мы импровизировали не только текст, но и само движение сцены. И уже на монтаже я был доволен тем, что получилось, поскольку это было не похоже на стандартное производство сериала, когда стараются реализовать сценарий, каким бы он ни был, и ставят его выше, чем чувство правды», — вспоминает Константин Богомолов.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой сериала представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни: помешанная на правильном образе жизни женщина, высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, приехавшая покорять Москву, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.
По словам Александры Ребенок, «было ценно, что нам с партнерами не нужно было знакомиться и находить друг к другу правильный подход, тратить время на то, чтобы друг друга понять — ведь мы уже друг с другом работали либо в театре, либо в кино. Сразу все было понятно без слов. И даже в самых маленьких эпизодах снимались потрясающие, большие артисты, с которыми мы тоже вместе работали. Все с удовольствием, конечно, работают с Константином Юрьевичем, который вообще является моим любимым режиссером, я много играю в его спектаклях. И также мне ужасно нравится, когда он сам играет — как в кино, так и в спектаклях».
«Моя героиня Юля — персонаж прямой. Что думает (если думает), то и говорит. Сценарий заинтересовал меня абсолютно женской историей, хотя и главный герой — мужчина Кеша. Вокруг него все движется и кипит, так как он окружен четырьмя женщинами», — рассказала Юля Александрова.
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