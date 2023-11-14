Евгений Миронов перевоплотится в путешественника и востоковеда Владимира Арсеньева

Евгений Миронов
, Александр Новин
и Дмитрий Киселев
представили на очной защите проектов национальных фильмов в Министерстве культуры России художественный фильм «Арсеньев», посвященный писателю, исследователю Дальнего Востока и путешественнику Владимиру Арсеньеву.
По словам продюсера картины и исполнителя одной из ролей Александра Новина, у ленты «фантастическая команда. Режиссер Дмитрий Киселев, с которым мы вместе уже работали над фильмом "Время первых", оператор Владимир Башта и художник Федор Савельев. Такой мощной командой мы уже приступили к съемкам, следующий весь год мы будем снимать. Надеемся, что в 2025 году у нас будет пост-продакшен и в 2026 году мы увидим эту картину».
Титульная роль закреплена за Евгением Мироновым. Компанию ему, помимо Новина, составят Александра Урсуляк
, Владимир Кошевой
, Виктор Вержбицкий
и Авангард Леонтьев
. Сценарий написали Илья Тилькин
и Александр Топурия
. Картина начнется с русско-японской войны. Съемки пройдут в Приморье и Санкт-Петербурге, а в кинопарке «Москино» построят исторические объекты Владивостока и Хабаровска начала XX века.
«Байопик — это не самый популярный жанр, поэтому мы три года писали сценарий. Три года, чтобы рассказать об этом человеке, об этом времени как можно интереснее. Это приключенческая история, потому что Арсеньев очень много ходил в походы», —
прокомментировал Миронов.
По информации ТАСС
, путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в Санкт-Петербурге в 1872 году. В 1900-м приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х материалы, собранные им в экспедициях, были объединены в двухтомник «Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края». Кроме того, он написал художественные книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала
». Последнюю в 1975-м экранизировал великий японский режиссер Акира Куросава
, который впоследствии получил за свою работу премию «Оскар».
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