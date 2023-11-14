Надежда Михалкова снимет «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой и Анной Михалковой

Надежда Михалкова
поставит фильм «Огненный мальчик», сценарий к которому написала писательница Марина Степнова
. Образ матери главного героя закреплен за Юлией Высоцкой
, в кадре также появится Анна Михалкова
. В настоящий момент ведутся поиски исполнителя ключевой роли. Об этом стало известно на очной защите проектов в Министерстве культуры Российской Федерации.
По словам продюсера Павла Бури
, «сценарий к проекту "Огненный мальчик" написан писательницей Мариной Степновой. Автор идеи, соавтор и режиссер — Надежда Михалкова. Этот фильм о молодежи, которая ищет себя, иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда».
Зрителям обещают историю молодого парня Макса, попавшего в плохую ситуацию и ставшего ее свидетелем и даже соучастником. По настоянию своей матери — председателя комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме, занимающейся карьерой, но не воспитанием сына, — главный герой отправляется в деревню, где предоставлен сам себе.
«Подростковая жизнь — это, на мой взгляд, некая кульминация жизни периода детства и начало взрослой жизни. Этот перекресток, на котором стоят все подростки, определяет многое в дальнейшей их жизни», —
говорит режиссер.
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