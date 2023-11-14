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Надежда Михалкова снимет «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой и Анной Михалковой

14 ноября
2023 год

Новости кино >>
14 ноября 2023

Надежда Михалкова поставит фильм «Огненный мальчик», сценарий к которому написала писательница Марина Степнова. Образ матери главного героя закреплен за Юлией Высоцкой, в кадре также появится Анна Михалкова. В настоящий момент ведутся поиски исполнителя ключевой роли. Об этом стало известно на очной защите проектов в Министерстве культуры Российской Федерации.

По словам продюсера Павла Бури, «сценарий к проекту "Огненный мальчик" написан писательницей Мариной Степновой. Автор идеи, соавтор и режиссер — Надежда Михалкова. Этот фильм о молодежи, которая ищет себя, иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда».

Надежда Михалкова снимет «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой и Анной Михалковой
фото: culture.gov

Зрителям обещают историю молодого парня Макса, попавшего в плохую ситуацию и ставшего ее свидетелем и даже соучастником. По настоянию своей матери — председателя комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме, занимающейся карьерой, но не воспитанием сына, — главный герой отправляется в деревню, где предоставлен сам себе.

«Подростковая жизнь — это, на мой взгляд, некая кульминация жизни периода детства и начало взрослой жизни. Этот перекресток, на котором стоят все подростки, определяет многое в дальнейшей их жизни», — говорит режиссер.
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№ 1
Rimma (Гибралтар)   14.11.2023 - 17:54
Да, на подростковом перекрёстке лучше стоять плечом к плечу, спиной к спине с родителями. А Надежде успехов на новом поприще! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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