Виктор Сухоруков возглавил чуди в «Последнем богатыре. Наследии»

Виктор Сухоруков присоединился к команде «Последнего богатыря. Наследия». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра START, актеру досталась роль совершенно нового персонажа — вождя сказочного народа чуди, вдохновленного карело-финским и уральским фольклором.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Мы начинали экспедицию в Баксанском ущелье в Приэльбрусье, по сюжету, здесь наши герои встретятся с низкорослым народцем под названием "чуди". Мы долго думали, кто мог бы сыграть вождя этого племени. Нам нужен был ни много ни мало сумасшедший гений. В какой-то момент поняли, что нужно попробовать позвать великого артиста Виктора Сухорукова. Дальше в течение полугода я пытался с ним связаться и никак не получалось. Спасибо нашему оператору Сергею Астахову, который оказался знаком с Виктором Ивановичем, отправил ему сценарий, через два дня мы созвонились и уже на второй минуте разговора Сухоруков согласился сниматься в "Наследии". Я полжизни хотел поработать с Сухоруковым и то, как он к нам попал, это настоящее волшебство», — рассказал режиссер сериала Антон Маслов.
По сюжету, в поселение чуди попадают главные герои в исполнении Кирилла Зайцева, Юлии Пересильд, Дмитрия Лысенкова и Арины Рожковой. Специально для съемок в Баксанском ущелье, которое получило известность еще в советское время — именно здесь снимали сцены культовых «Двенадцати стульев», построили целое поселение. Изменчивая погода в горах вносила в съемки свои коррективы. Сильные дожди сменялись обжигающим солнцем. Так, в один из дней группе пришлось пережидать сильный ветер — костюмы чуди состояли из щитов, актеров сносило с ног порывами ветра. Но, в целом, по словам режиссера, погода благоволила съемочному процессу. Съемки также проходили в Терскольском ущелье, на водопаде Девичьи косы и перевале Актопрак, горе Чегет и Комсомольском озере.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Так как чуди — гордый, воинственный, но низкорослый народ, мы пригласили актеров маленького роста. Двадцать человек искали по всей стране. Понятно, что вождь не мог сильно отличаться от них по росту, поэтому мы планировали снимать только лицо артиста и при помощи компьютерной графики перенести его на другое тело. Но во время проб стало понятно, что благодаря костюму и правильным движениям персонажа сможет почти полностью сыграть сам Виктор Иванович. Правда, для этого ему придется стоять на коленях. И Виктор Иванович — ему, на секундочку, 72 года — согласился на такую идею и провел пять смен, стоя на коленях. Подниматься отказывался, делал все очень филигранно, в том числе и трюки», — вспоминает Маслов.
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