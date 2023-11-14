Виктор Сухоруков возглавил чуди в «Последнем богатыре. Наследии»

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Режиссер сериалов «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» о новом проекте — «Выдра»

«Охотник на монстров»: Как нашинковать дракона

Звезде «Черной дыры» и «Сайлент Хилла» Раде Митчелл исполнилось 50 лет

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Даррен Аронофски расскажет про судьбу Илона Маска

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу