В Москве обсудили перспективы развития российского медиарынка

В Галерее Зураба Церетели состоялась отраслевая конференция «Медиабизнес», организованная деловым изданием «Ведомости». Спикеры обсудили ключевые тренды и перспективы развития российского медиарынка.
фото: пресс-служба конференции
Первую сессию – «Все свои? Как происходило "импортозамещение" ушедших зарубежных площадок и брендов на рекламном рынке» – открыла модератор Ксения Болецкая, директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией. В обсуждении также приняли участие вице-президент OMD OM Group по развитию бизнеса и маркетингу Ольга Барская, директор NMi Group по стратегическим и инновационным продуктам Алла Данилина, заместитель генерального директора «Триколор» по стратегии и развитию Алексей Липилин, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, коммерческий директор группы компаний Russ Борис Пешняк, заместитель генерального директора и финансовый директор «ГПМ развлекательное телевидение» Марина Разумова и генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.
По словам Дмитрия Медникова, «рекламный инвентарь сегодня востребован. Думаю, на октябрь-ноябрь он у всех уже продан, и компании фиксируют будущий год. И для нас сегодня важно инвестировать в технологии, в медиамузыкальные инструменты». В планах «Русской медиагруппы» запуск новой стриминговой платформы, которая объединит музыку всех радиостанций, входящих в состав холдинга, это позволит реализовать интеграцию с операторами больших данных.
фото: пресс-служба конференции
«Сейчас происходит "платформенное безобразие". Два-три года назад и каналы, и платформы выпускали по одному дорогому проекту в год. Считалось, 40–45 млн рублей за серию – нонсенс. А в этом году Вайнштейн знает уже почти десять сериалов, где цена одной серии варьируется от 80 до 100 млн рублей. Это невозможно отбить никогда и нигде даже за 570 лет. Люди, которые раньше работали за определенный гонорар, поднимают его в шесть–семь раз. Это история, которую надо решать, иначе мы просто лопнем. Нельзя покупать то, что стоит определенные деньги, намного дороже», – прокомментировал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Генеральный директор НТВ Алексей Земский считает, что «стоимость проектов НТВ растет неизбежно. Каналу помогает большое количество франшиз, и, если продакшн сделал несколько сезонов по определенной цене, увеличение достаточно стабильное – 5–10%. НТВ старалось удержать стоимость эпизода где-то в районе 12–13 млн, но сейчас она доходит до 15 млн рублей. Прогноз Вайнштейна: у всех будет рост каждый год на 10–15% любого продукта. Падение рекламных доходов НТВ в прошлом году было менее 10–15%. Делать выводы по этому году еще рано, так как в сентябре рост бюджетов приостановился, в том числе из-за новой ставки ЦБ».
фото: пресс-служба конференции
Далее модератором сессии «Пациент скорее жив: перспективы развития российской киноиндустрии» выступила редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости» Мария Истомина. Участниками стали генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков, генеральный директор «Атмосферы кино» Вадим Иванов, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев и директор кинотеатра «Ударник» Светлана Максимченко.
Алексей Воронков отметил, что за 2022-й в стране закрылось 130 коммерческих кинотеатров. В основном это относится к многозальникам в больших городах, которые были затратными по содержанию. Однако падение нивелировалось числом площадок, открытых по программе Фонда кино. Воронков напомнил, что за год топ-10 киносетей закрыли 131 кинозал, они изначально открывались в больших городах и были дорогими по содержанию. По данным спикера, в настоящий момент суммарно в стране работает около 2167 кинотеатров, в них функционирует около 5100 кинозалов.
фото: пресс-служба конференции
В рамках паблик-тока генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова рассказала о новой творческой платформе. «В этом году РЕН ТВ выпустил несколько очень знаковых сериалов. Это, конечно, "Операция Неман" – исторический детектив на самом деле. "Библиотекарь" – это вообще новый жанр такого городского фэнтези, в том числе с историческим уклоном. И, конечно, мы очень ждем "Банду ЗИГ ЗАГ"», – рассказала Баланова. «Мы создали большую творческую платформу "Создатели", под которую мы заводим все наши активности, связанные с развитием талантов. У нас есть киношкола "Индустрия", которая, конечно, готовит не только для нас, а для всего рынка профессионалов. В этом году мы запустили программу "НМГ дебют", – также отметила гендиректор НМГ.
В рамках мероприятимя также состоялся паблик-ток с совладельцем издательской группы «Эксмо-АСТ», группы компаний «Литрес» и сервиса «Литнет» Олегом Новиковым. А завершилась конференция дискуссией «Битва ёкодзун: как изменился рынок цифровых книг с приходом крупных экосистемных игроков?», чьими модераторами выступили Мария Истомина и директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.
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