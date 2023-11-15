В Москве обсудили перспективы развития российского медиарынка



фото: пресс-служба конференции



фото: пресс-служба конференции



фото: пресс-служба конференции



фото: пресс-служба конференции

В Галерее Зураба Церетели состоялась отраслевая конференция «Медиабизнес», организованная деловым изданием «Ведомости». Спикеры обсудили ключевые тренды и перспективы развития российского медиарынка.Первую сессию – «Все свои? Как происходило "импортозамещение" ушедших зарубежных площадок и брендов на рекламном рынке» – открыла модератор Ксения Болецкая, директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией. В обсуждении также приняли участие вице-президент OMD OM Group по развитию бизнеса и маркетингу Ольга Барская, директор NMi Group по стратегическим и инновационным продуктам Алла Данилина, заместитель генерального директора «Триколор» по стратегии и развитию Алексей Липилин, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, коммерческий директор группы компаний Russ Борис Пешняк, заместитель генерального директора и финансовый директор «ГПМ развлекательное телевидение» Марина Разумова и генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.По словам Дмитрия Медникова,В планах «Русской медиагруппы» запуск новой стриминговой платформы, которая объединит музыку всех радиостанций, входящих в состав холдинга, это позволит реализовать интеграцию с операторами больших данных.прокомментировал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.Генеральный директор НТВ Алексей Земский считает, чтоДалее модератором сессии «Пациент скорее жив: перспективы развития российской киноиндустрии» выступила редактор отдела «Медиа и культура» делового издания «Ведомости» Мария Истомина. Участниками стали генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков, генеральный директор «Атмосферы кино» Вадим Иванов, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев и директор кинотеатра «Ударник» Светлана Максимченко.Алексей Воронков отметил, что за 2022-й в стране закрылось 130 коммерческих кинотеатров. В основном это относится к многозальникам в больших городах, которые были затратными по содержанию. Однако падение нивелировалось числом площадок, открытых по программе Фонда кино. Воронков напомнил, что за год топ-10 киносетей закрыли 131 кинозал, они изначально открывались в больших городах и были дорогими по содержанию. По данным спикера, в настоящий момент суммарно в стране работает около 2167 кинотеатров, в них функционирует около 5100 кинозалов.В рамках паблик-тока генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова рассказала о новой творческой платформе.рассказала Баланова.также отметила гендиректор НМГ.В рамках мероприятимя также состоялся паблик-ток с совладельцем издательской группы «Эксмо-АСТ», группы компаний «Литрес» и сервиса «Литнет» Олегом Новиковым. А завершилась конференция дискуссией «Битва ёкодзун: как изменился рынок цифровых книг с приходом крупных экосистемных игроков?», чьими модераторами выступили Мария Истомина и директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.