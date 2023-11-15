Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь»

По сюжету молодой врач Вика Скворцова накануне защиты своего исследования знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом и к тому же – новым начмедом в клинике, где она работает. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение главной героине. У нее начинается жизнь, о которой можно только мечтать – любящий муж, ожидание ребенка, роскошная квартира и предстоящая долгосрочная командировка за границу. Но бывшая Олега все чаще появляется в Викиной жизни и странно себя ведет: она будто копирует молодую соперницу. Будучи уверенной в том, что бывшая намерена вернуть себе мужа, девушка решает вывести ее на чистую воду.
По словам Анастасии Артемьевой, «Вика – девушка из провинции, которая смогла поступить в медицинский институт и стать врачом уже в 26 лет, добиться финансирования своего исследования, не может не вызывать восхищения. Она всегда и во всем искренняя, прекрасная мама, всегда готовая помочь. Но она слишком часто жертвует собой во имя кого-то. Я бы так точно не смогла. Главная мысль проекта в том, что иногда достаточно просто присмотреться к человеку, чтобы разглядеть свою настоящую любовь».
«Когда я работала над своей героиней, Ольга показалась мне девушкой, травмированной в детстве. Возможно, недолюбленной даже. На мой взгляд, с ней что-то должно было произойти в ранние годы, чтобы у нее была такая острая потребность в другом человеке. Она реализует ее через отношения с мужем. В нем она нашла источник чувств и ослепла. Ольга готова на многое ради него, она идёт до конца. На протяжении всего сюжета ее основной мотивацией является любовь, но некоторые события заставят героиню взглянуть на мир иначе», — рассказала о своем персонаже Екатерина Бежанова.
обсуждение >>