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Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь»

15 ноября
2023 год

Новости кино >>
15 ноября 2023

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Киры Ангелиной «Старая любовь». Главные роли в мини-сериале исполнили Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету молодой врач Вика Скворцова накануне защиты своего исследования знакомится с Олегом Родионовым, известным врачом-кардиологом и к тому же – новым начмедом в клинике, где она работает. Они проводят ночь вместе, а через месяц выясняется, что Вика беременна. Олег разводится с женой и делает предложение главной героине. У нее начинается жизнь, о которой можно только мечтать – любящий муж, ожидание ребенка, роскошная квартира и предстоящая долгосрочная командировка за границу. Но бывшая Олега все чаще появляется в Викиной жизни и странно себя ведет: она будто копирует молодую соперницу. Будучи уверенной в том, что бывшая намерена вернуть себе мужа, девушка решает вывести ее на чистую воду.

По словам Анастасии Артемьевой, «Вика – девушка из провинции, которая смогла поступить в медицинский институт и стать врачом уже в 26 лет, добиться финансирования своего исследования, не может не вызывать восхищения. Она всегда и во всем искренняя, прекрасная мама, всегда готовая помочь. Но она слишком часто жертвует собой во имя кого-то. Я бы так точно не смогла. Главная мысль проекта в том, что иногда достаточно просто присмотреться к человеку, чтобы разглядеть свою настоящую любовь».

Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В сериале также сыграли Арсений Тополага, Ирина Чериченко и Андрей Заводюк. За визуальную составляющую отвечают оператор Владимир Володин и художник-постановщик Артем Брикунов.

«Когда я работала над своей героиней, Ольга показалась мне девушкой, травмированной в детстве. Возможно, недолюбленной даже. На мой взгляд, с ней что-то должно было произойти в ранние годы, чтобы у нее была такая острая потребность в другом человеке. Она реализует ее через отношения с мужем. В нем она нашла источник чувств и ослепла. Ольга готова на многое ради него, она идёт до конца. На протяжении всего сюжета ее основной мотивацией является любовь, но некоторые события заставят героиню взглянуть на мир иначе», — рассказала о своем персонаже Екатерина Бежанова.
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Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь» фотографии
Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь» фотографии
Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь» фотографии
Анастасия Артемьева, Алексей Вакулов и Екатерина Бежанова вспомнили «Старую любовь» фотографии
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