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Исполнилось 70 лет Игорю Ливанову

15 ноября
2023 год

Новости кино >>
15 ноября 2023
Сегодня, 15 ноября, исполнилось 70 лет заслуженному артисту РФ, младшему брату Аристарха Ливанова, театральному режиссеру, популярному советскому и российскому актеру кино, театра и телевидения Игорю Ливанову.

Исполнилось 70 лет Игорю Ливанову
фото: starhit.ru

Игорь Евгеньевич родился 15 ноября 1953 года. Вырос в Киеве. Мать, Нина Тимофеевна, и отец, Евгений Аристархович — были актерами Киевского театра кукол. С пятого класса занимался боксом. В 1975-м окончил ЛГИТМиК, где учился на курсе Игоря Горбачева. После окончания института работал в Ульяновском театре драмы, Ростовском ТЮЗе, а потом — десять лет играл на сцене академического театра драмы имени М.Горького в Ростове-на-Дону. В Москве с 1988-го. Работал в театре «Детектив», сейчас — в труппе «Театра Луны». Также играет в антрепризах.

В кино дебютировал в 1976-м, сыграв Колю в драме «День семейного торжества». Спустя три года предстал в образе Николая Торсуева в «Безответной любви» Андрея Малюкова, в 1980-м запомнился зрителям главной ролью лейтенанта Саши Ермоленко в военной ленте «"Мерседес" уходит от погони», а в психологическом детективе «Из жизни начальника уголовного розыска» стал шофером Володей Пантелеевым. В начале 90-х прославился образом Сергея Черкасова в боевике «"Тридцатого" — уничтожить!». Еще один ключевой персонаж в карьере актера — майор милиции Никольский в сериале «На углу у Патриарших». Снялся в «Пьесе для пассажира» Вадима Абдрашитова и в «Графине де Монсоро».

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На счету Игоря Ливанова более 75 ролей в кино и на телевидении. Среди других памятных работ — «Самозванцы», «Империя под ударом», «72 метра», «Диверсант», «Охота на асфальте», «Грозовые ворота», «Страна 03», «Вангелия», «Чужое гнездо», «Серебряный бор» и «Посольство». Подарил свой голос персонажам некоторых зарубежных фильмов.
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№ 1
Наталья Курилова   15.11.2023 - 16:44
Да неужели! Поздравляю! Здоровья и хороших ролей! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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