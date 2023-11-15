Исполнилось 70 лет Игорю Ливанову

Сегодня, 15 ноября, исполнилось 70 лет заслуженному артисту РФ, младшему брату Аристарха Ливанова
, театральному режиссеру, популярному советскому и российскому актеру кино, театра и телевидения Игорю Ливанову
.
Игорь Евгеньевич
родился 15 ноября 1953 года. Вырос в Киеве. Мать, Нина Тимофеевна
, и отец, Евгений Аристархович
— были актерами Киевского театра кукол
. С пятого класса занимался боксом. В 1975-м окончил ЛГИТМиК, где учился на курсе Игоря Горбачева
. После окончания института работал в Ульяновском театре драмы
, Ростовском ТЮЗе
, а потом — десять лет играл на сцене академического театра драмы имени М.Горького
в Ростове-на-Дону. В Москве с 1988-го. Работал в театре «Детектив
», сейчас — в труппе «Театра Луны
». Также играет в антрепризах.
В кино дебютировал в 1976-м, сыграв Колю в драме «День семейного торжества
». Спустя три года предстал в образе Николая Торсуева в «Безответной любви
» Андрея Малюкова
, в 1980-м запомнился зрителям главной ролью лейтенанта Саши Ермоленко в военной ленте «"Мерседес" уходит от погони
», а в психологическом детективе «Из жизни начальника уголовного розыска
» стал шофером Володей Пантелеевым. В начале 90-х прославился образом Сергея Черкасова в боевике «"Тридцатого" — уничтожить!
». Еще один ключевой персонаж в карьере актера — майор милиции Никольский в сериале «На углу у Патриарших
». Снялся в «Пьесе для пассажира
» Вадима Абдрашитова
и в «Графине де Монсоро
».
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«Посольство»: Дипломатия в эпоху пост-правды
На счету Игоря Ливанова более 75 ролей в кино и на телевидении. Среди других памятных работ — «Самозванцы
», «Империя под ударом
», «72 метра
», «Диверсант
», «Охота на асфальте
», «Грозовые ворота
», «Страна 03
», «Вангелия
», «Чужое гнездо
», «Серебряный бор
» и «Посольство
». Подарил свой голос персонажам некоторых зарубежных фильмов.
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