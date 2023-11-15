Исполнилось 70 лет Игорю Ливанову

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Премьера первых двух серий состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря

Ребенок, Снигирь и Александрова решают убить Богомолова в трейлере сериала «Кеша должен умереть»

Постановщик был отмечен наградой за фильм «Пациент № 1»

Резо Гигинеишвили назван лучшим режиссером на кинофестивале в Котбусе

Режиссер сериалов «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» о новом проекте — «Выдра»

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