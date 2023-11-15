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Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»

15 ноября
2023 год

Новости кино >>
15 ноября 2023
Режиссер Тимофей Жалнин приступил к съемкам восьмисерийного мистического триллера «Гипнозис» для Okko, сообщает пресс-служба платформы.

Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Тимофей Жалнин «давно хотел снять жанровую историю – триллер или фантастику. Но все не попадалось хорошей истории, которая могла зацепить, увлечь меня самого как зрителя. Когда прочитал первый драфт "Гипнозиса", понял – это мое. Нуарный триллер с элементами фантастики. Но самое главное, в этой истории нет шаблонных и плоских героев – только плохих и только хороших. Там много оттенков из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать».

Оригинальный сериал производства продюсерского центра Originals Production и кинокомпаний LOOKFILM и «Место силы» расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.

Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главные роли в «Гипнозисе» исполнят Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Кирилл Кяро, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская. Компанию им составят Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Никита Смольянинов, Алексей Фатеев, Николай Козак и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Александр Мартынов и художник-постановщик Андрей Мучко. Съемки пройдут до конца января 2024 года. Премьера в Okko запланирована на будущий год.

Даниилу Страхову «интересно, конечно, сыграть в новом для себя жанре. Не знаю, как его определили создатели картины, но, наверное, не будет ошибкой сказать, что это и фэнтези, и где-то комикс. Действительно, на стадии разбора роли многие вещи оказывались в спорном фарватере – с точки зрения реализма и так называемой "правды жизни". И я отношусь к фантастическим сюжетам с большой осторожностью именно по этой причине. В них легко всё списать на спасительное: "это у нас жанр такой". Но режиссер Тимофей Жалнин внимателен к деталям и нюансам, ему интересен твой взгляд, и при этом несомненна своя воля. Мне кажется, собралась команда неравнодушных и заводных людей. В общем, в добрый путь».
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Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис» фотографии
Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис» фотографии
Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис» фотографии
Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис» фотографии
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