Николай Бурляев расскажет о своем друге Никите Михалкове

Николай Бурляев
совместно с Дмитрием Чернецовым
поставит неигровой фильм-диалог о Никите Михалкове
. Картина была представлена на очной защите проектов неигровых национальных фильмов в Министерстве культуры РФ, сообщает ТАСС
.
По словам Бурляева, «о Никите Сергеевиче стоит задача сделать фильм, который даст ключ людям к пониманию, а что же это за человек. Я знаю этого человека 64 года, мы вместе росли и все знаем друг про друга с 13 лет. Люди откроют абсолютно нового Михалкова, как он стал таким, что его делало таковым, его вера, которую ему привила его мама, его бесстрашие, аристократизм. Это портрет Михалкова на фоне эпохи, через которую мы с ним прошли вместе, поэтому это будет наш диалог — диалог друзей. И я ему задам такие вопросы, которые ему никто не задавал».
Авторы картины предполагают охватить 64 года жизни выдающегося отечественного режиссера и актера.
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