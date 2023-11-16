Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж»

У грядущего кукольного
аниме «Покемон: Консьерж
» от студии dwarf
(«Рилаккума и Каору
», «Левша
»), который мы уже отмечали в списке самых интересных премьер осени
, появился новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами). Посмотреть крохотный (на четыре эпизода) сериал можно будет на Netflix
с 28 декабря.
На прекрасном курортном острове, куда съезжаются уставшие покемоны и их владельцы, чтобы всласть отдохнуть и расслабится, работает команда консьержей. Новенькая Хару и её псайдак заботятся о подопечных пикачу, иви, драгонайте и мэджикарпе. Помогая гостям и делая их счастливыми, Хару находит свое призвание.
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«Левша» от студии dwarf и другие удивительные короткометражки из Японии
К Нон
(Сузу Урано из «В этом уголке мира
»), озвучивающей Хару, присоединятся:
Алиса — Ай Файруз
(Пауэр
из «Человека-бензопилы
», Джолин Куджо
из «Каменного океана
»).
Тайра — Эита Окуно
(Мураками из «Бродяга Кэнсин: Начало
», Гокэн Кандзаки из «Алисы в Пограничье
»).
Ватанабэ — Ёсико Такэмура
(мать Фудзиёси из «Крутого учителя Онидзуки
», Тасетт из «Для тебя, Бессмертный
»).
Главную тему Have a Good Time Here
исполняет популярная в 80-х сити-поп-исполнительница Мария Такэути
. В комментариях к сериалу легендарная певица сказала: «Если бы существовал такой веселый остров, я хотела стать сотрудником, который развлекает покемонов — как Хару! Я с искренней радостью написала эту песню под одобрительные возгласы псайдака и пикачу. Не стесняйтесь подпевать!
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