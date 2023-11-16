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Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж»

16 ноября
2023 год

Новости кино >>
16 ноября 2023

У грядущего кукольного аниме «Покемон: Консьерж» от студии dwarfРилаккума и Каору», «Левша»), который мы уже отмечали в списке самых интересных премьер осени, появился новый трейлер (у нас — с русскими субтитрами). Посмотреть крохотный (на четыре эпизода) сериал можно будет на Netflix с 28 декабря.


На прекрасном курортном острове, куда съезжаются уставшие покемоны и их владельцы, чтобы всласть отдохнуть и расслабится, работает команда консьержей. Новенькая Хару и её псайдак заботятся о подопечных пикачу, иви, драгонайте и мэджикарпе. Помогая гостям и делая их счастливыми, Хару находит свое призвание.

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К Нон (Сузу Урано из «В этом уголке мира»), озвучивающей Хару, присоединятся:

Алиса — Ай Файруз (Пауэр из «Человека-бензопилы», Джолин Куджо из «Каменного океана»).
Тайра — Эита Окуно (Мураками из «Бродяга Кэнсин: Начало», Гокэн Кандзаки из «Алисы в Пограничье»).
Ватанабэ — Ёсико Такэмура (мать Фудзиёси из «Крутого учителя Онидзуки», Тасетт из «Для тебя, Бессмертный»).

Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж»

Главную тему Have a Good Time Here исполняет популярная в 80-х сити-поп-исполнительница Мария Такэути. В комментариях к сериалу легендарная певица сказала: «Если бы существовал такой веселый остров, я хотела стать сотрудником, который развлекает покемонов — как Хару! Я с искренней радостью написала эту песню под одобрительные возгласы псайдака и пикачу. Не стесняйтесь подпевать!»

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Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж» фотографии
Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж» фотографии
Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж» фотографии
Работа мечты: новый трейлер очаровательного кукольного сериала «Покемон: Консьерж» фотографии
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