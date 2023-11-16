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Премьера «Крецула» состоится 14 декабря

16 ноября
2023 год

Новости кино >>
16 ноября 2023
В российский прокат 14 декабря выйдет дебютная полнометражная работа Александры Лихачевой «Крецул», основанная на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. Дистрибьютором выступит Reflexion Films, уточняет пресс-служба компании.



Основой сюжета для биографической ленты являются реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.

По словам режиссера и автора сценария Александры Лихачевой, «это история о настоящей мужской дружбе. История о том, как один человек не отступается от другого в трудной ситуации».

Премьера «Крецула» состоится 14 декабря
фото: пресс-служба компании Reflexion Films

Олег Крецул стал консультантом съемочной группы, Виталий Глигор – соавтором сценария. Роли спортивного дуэта исполнили Никита Волков и Сергей Волков – однофамильцы и однокурсники. Оба актера провели не только серьезную психологическую и эмоциональную подготовку к роли, но и физическую: набирали массу, посещали тренировки. С Никитой Волковым работал тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин, а также сам Виталий Глигор. Владимиру Гарцунову досталась небольшая, но значимая роль.

Никита Волков «очень рад, что наш фильм дойдет до своего зрителя. На мой взгляд, это настоящее авторское кино – режиссерское, актерское. Кино, которое точно никого не оставит равнодушным. Большая удача, что мы работали с моими настоящими друзьями – Сережей Волковым и Вовой Гарцуновым – они потрясающие артисты. И, конечно, спасибо Саше Лихачевой за этот путь».

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Съемки проходили в Молдове, Литве и Турции. Оператором выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру, прославившийся сотворчеством с режиссерами Раду Жуде и Корнелиу Порумбою. Фильм создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink – после кинотеатрального проката лента будет представлена в линейке Wink Originals. Команде картины удалось выиграть грант Европейского фонда поддержки кино «Eurimages» и главный приз в рамках Transilvania Pitch Stop.

В текущем году работа была показана в рамках программы полнометражного кино дебютного кинофестиваля «Короче» в Калининграде, а осенью приняла участие в Международном кинофестивале в Сан-Паулу.
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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   16.11.2023 - 12:57
Ваууу. Очень крутой фильм. Всё понравилось! От VHS вставок до сцен с соревнованиями. Обязательно заценю фильмец читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Премьера «Крецула» состоится 14 декабря фотографии
Премьера «Крецула» состоится 14 декабря фотографии
Премьера «Крецула» состоится 14 декабря фотографии
Премьера «Крецула» состоится 14 декабря фотографии
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