Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны

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«Закатать в асфальт»: Неподдающиеся, или старого копа новым трюкам не научишь

Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве

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«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

Журналистка призналась, что её всегда волновала тема собственной внешности