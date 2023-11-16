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Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны

16 ноября
2023 год

Новости кино >>
16 ноября 2023
В Кисловодске стартовали съемки исторической мелодрамы Леонида Белозоровича «Княжна милосердия», производством которой занимается продюсерский центр «Браво». Главные роли в сериале исполняют Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, а также турецкие актеры Айсун Гювен, Эдип Зейдан и Толга Менди. Премьера запланирована в эфире «России». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

События разворачиваются в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам режиссера Леонида Белозоровича, «в первую очередь, наш сериал о любви. Каждый из нас испытывает это чувство по-своему, и рассказать о нем довольно сложно, чтобы все его приняли именно так, как мы его видим и ощущаем. Это личный опыт каждого человека. Но если в общих чертах, эта картина – о печали, страданиях, жертвенности и, конечно, верности. Наша главная героиня Софья – не раба любви, а воин. Она верит, что может спасти своего любимого, и борется за его спасение. История пары, временно разлученной войной, становится поводом для размышления о сущности природы человека. Смешение исторического фона, личной драмы и человеческой стойкости делает этот сериал захватывающим для современного зрителя».

Съемки балканских сцен пройдут в окрестностях Кисловодска и Пятигорска. А уже в начале следующего года группа переместится сначала в Стамбул, а затем в деревню Адатепе, где по сюжету живут турецкие герои сериала. Завершатся съемки в Санкт-Петербурге.
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Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны фотографии
Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны фотографии
Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны фотографии
Денис Нурулин и Софья Присс окажутся на Востоке во времена Русско-турецкой войны фотографии
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