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В конкурс «Зимнего» вошли новые работы Ивана И. Твердовского и Евгения Григорьева

16 ноября
2023 год

Новости кино >>
16 ноября 2023
Второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявил конкурсную программу. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено восемь отечественных фильмов, снятых в 2022 и 2023 годах.

В конкурс «Зимнего» вошли новые работы Ивана И. Твердовского и Евгения Григорьева
фото: пресс-служба фестиваля

Среди конкурсантов заявлены комедийная драма Александры Лупашко «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич, Павлом Майковым и Анной Михалковой, подростковый триллер Ильи Михеева «110», в котором одну из главных ролей исполнила Елизавета Боярская, и новая картина Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао» про проблему покерной зависимости и ее влияние на жизнь двух близких людей – отца и сына. Также в конкурсе зрители увидят фильм Эллы Манжеевой «Белой дороги!» и «Веру» Ирины Волковой с Викторией Толстогановой и Ольгой Сутуловой, снятую по знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…». Якутское кино представлено лентой Николая Ате «Тимир» о судьбе осиротевшего мальчика, встретившего таинственного незнакомца — духа, застрявшего между двумя мирами.

Кроме того, в фестивальной программе новая работа Ивана И. Твердовского «Панические атаки», рассказывающая о судьбе девушки, которая страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто. А новый фильм Евгения Григорьева «Сломя голову» обращается к особенностям современного мира, в котором наблюдающий влияет на наблюдаемое.
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Александра БортичЕлизавета БоярскаяИрина ВолковаЕвгений Григорьев (VI)Александра ЛупашкоПавел МайковЭлла МанжееваРоман МихайловАнна МихалковаОльга СутуловаИван Твердовский (II)Виктория ТолстогановаГалина Щербакова
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