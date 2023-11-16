В конкурс «Зимнего» вошли новые работы Ивана И. Твердовского и Евгения Григорьева

Второй Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявил конкурсную программу. Согласно пресс-службе смотра, в конкурс включено восемь отечественных фильмов, снятых в 2022 и 2023 годах.
Кроме того, в фестивальной программе новая работа Ивана И. Твердовского «Панические атаки», рассказывающая о судьбе девушки, которая страдает паническими атаками и нервными проявлениями. В ее родном городе это связывают с экологией или древним проклятием. Но попадая в другую страну, она совершает преступление, найти причины которого оказывается совсем не просто. А новый фильм Евгения Григорьева «Сломя голову» обращается к особенностям современного мира, в котором наблюдающий влияет на наблюдаемое.
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