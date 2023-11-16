Александр Ильин, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников отметят Новый год с «Папиными дочками»

По словам автора сценария Павла Брусочкина, «первый сезон закончился Новым годом, и эта история начинается как раз через шесть часов после финала двадцатой серии. Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники».
«В Новый год все мечтают о чуде и исполнении желаний, поэтому во всех праздничных фильмах главное — настроение. Если оно получается, значит, всё не зря. Вот мы и работаем над тем, чтобы у людей на душе было по возможности спокойно и хорошо. У артистов есть счастливая возможность встречать Новый год десять, а то и пятнадцать раз. Вот я вчера в очередной раз встречал Новый год на телесъемках, а первый раз в этом году это произошло в середине октября. Свою елку поставим дома, наверное, уже через недели две, потому что хочется радостного и волшебного настроения», — говорит Александр Олешко.
В фильме герой Михаила Сотникова поставит Соню, старшую дочку Веника, на сноуборд. В отличие от своей героини Полина Денисова с зимним экстримом давно на «ты». «Три года осваиваю сноуборд и на лыжах катаюсь прекрасно. У нас с семьей даже есть традиция каждую зиму выезжать на горнолыжный курорт», — рассказала актриса. Кроме сноуборда, Полину ждет пластический грим опухших век и образ гота, напоминающий ее маму — Дашу Васнецову — в юности. В отличие от первого сезона, большая часть которого прошла в павильоне, группа готовится к натурным сценам, поэтому художники запаслись термостельками, термобельем, грелками и другими согревающими «помощниками».
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