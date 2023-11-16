Александр Ильин, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников отметят Новый год с «Папиными дочками»

что почитать?

«Закатать в асфальт»: Неподдающиеся, или старого копа новым трюкам не научишь

Осень в Тбилиси: Юлия Снигирь, Нино Нинидзе и Юлия Пересильд

Павлу Деревянко грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве

«Форс Мажор»: Никто не виноват, и ничего не сделать

Одиночество и воображение: Вера Алентова, Ирина Старшенбаум и Лиза Арзамасова

Лайфстайл

«Мне в этом смысле нечего терять»: Ксения Собчак о красоте и старении

Журналистка призналась, что её всегда волновала тема собственной внешности