Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера»

Опубликован трейлер полнометражной картины «Триггер», чья премьера состоится 21 декабря на Кинопоиске. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
В продолжении сериала психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева работает в баре и по старой привычке помогает посетителям справляться с психологическими проблемами, пытается разобраться в отношениях с маленьким Кирюшей (Марк Юсеф), видит во сне Леру (Виктория Маслова) и пытается сжечь все мосты к прошлой жизни — иногда в прямом смысле.
Сюжет фильма построен на личной истории Стрелецкого, у которого вдали от чужих проблем и суетливой столицы появляется время поразмышлять над собственной жизнью и помочь самому себе.
Максим Матвеев «рад, что Артем Стрелецкий получил полный метр. Мне интересно наблюдать, куда он вырулит на следующем этапе своей жизни, как реализуется на экране. Сейчас фокус сместился с многоплановости сериала на его личную историю. Думаю, она должна была раскрыться именно так. Фильм снят с большим вниманием и любовью к герою».
После драматичных событий второго сезона — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Стрелецкий решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с психологом Майей (Ирина Старшенбаум). Она и поможет главному герою посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Старшенбаум «уверена, что это терапевтичное кино для тех, кто смотрит его впервые, и тех, кто уже давно является поклонником "Триггера" и Артема Стрелецкого. Моя героиня Майя максимально не похожа ни на одну женщину, которых знал Артем. Ее не цепляют привычные Артему паттерны, она не хочет быть частью манипуляций и провокаций. Майя любую конфликтную энергию превращает в созидательную. Думаю, что мне близок свет и тепло, которыми мы наполняли Майю. Хотелось бы верить, что этим похожи».
Главным местом действия становится Калининград, и атмосфера в кадре резко отличается от сериальной: мягкий свет, водная гладь и невероятная природа. За северными пейзажами съемочная группа отправилась в Карелию. К своим ролям, помимо Матвеева, Юсефа и Масловой, вернулись Владислав Тирон и Игорь Костолевский. Новых персонажей, которые повлияют на жизнь Стрелецкого, также сыграли Анатолий Руденко — Никита, хозяин бара, в котором работает Стрелецкий, и Полина Маликова — жена Никиты.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Автор идеи и продюсер сериала «Триггер» Александра Ремизова в фильме впервые выступила режиссером. «Мы многое знаем про Стрелецкого, про его внешний мир, но совершенно не понимаем, что внутри него. Что он чувствует, что он переживает, что было в его детстве, что было его триггером? Что родило в нем его желание всем помочь, когда сам он сам абсолютно без опоры. Почему это произошло? Кино даст ответы на эти вопросы», — говорит Ремизова.
Сценаристом выступил Андрей Цибульский, продюсерами — Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук. Лента производится компаниями «Лунапарк» и Плюс Студия на основе формата, созданного продюсерской компанией «Среда».
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