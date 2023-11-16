Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера»

16 ноября
2023 год

Новости кино >>
16 ноября 2023
Опубликован трейлер полнометражной ​картины ​«Триггер», чья премьера состоится 21 декабря на Кинопоиске. Об этом сообщает пресс-служба платформы.



В продолжении сериала психолог Артем Стрелецкий в исполнении Максима Матвеева работает в баре и по старой привычке помогает посетителям справляться с психологическими проблемами, пытается разобраться в отношениях с маленьким Кирюшей (Марк Юсеф), видит во сне Леру (Виктория Маслова) и пытается сжечь все мосты к прошлой жизни — иногда в прямом смысле.

Сюжет фильма построен на личной истории Стрелецкого, у которого вдали от чужих проблем и суетливой столицы появляется время поразмышлять над собственной жизнью и помочь самому себе.

Читать интервью Максим Матвеев: «Роль Стрелецкого повлияла на переосмысление жизненных обстоятельств»

Максим Матвеев «рад, что Артем Стрелецкий получил полный метр. Мне интересно наблюдать, куда он вырулит на следующем этапе своей жизни, как реализуется на экране. Сейчас фокус сместился с многоплановости сериала на его личную историю. Думаю, она должна была раскрыться именно так. Фильм снят с большим вниманием и любовью к герою».

После драматичных событий второго сезона — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Стрелецкий решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с психологом Майей (Ирина Старшенбаум). Она и поможет главному герою посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.

Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Старшенбаум «уверена, что это терапевтичное кино для тех, кто смотрит его впервые, и тех, кто уже давно является поклонником "Триггера" и Артема Стрелецкого. Моя героиня Майя максимально не похожа ни на одну женщину, которых знал Артем. Ее не цепляют привычные Артему паттерны, она не хочет быть частью манипуляций и провокаций. Майя любую конфликтную энергию превращает в созидательную. Думаю, что мне близок свет и тепло, которыми мы наполняли Майю. Хотелось бы верить, что этим похожи».

Главным местом действия становится Калининград, и атмосфера в кадре резко отличается от сериальной: мягкий свет, водная гладь и невероятная природа. За северными пейзажами съемочная группа отправилась в Карелию. К своим ролям, помимо Матвеева, Юсефа и Масловой, вернулись Владислав Тирон и Игорь Костолевский. Новых персонажей, которые повлияют на жизнь Стрелецкого, также сыграли Анатолий Руденко — Никита, хозяин бара, в котором работает Стрелецкий, и Полина Маликова — жена Никиты.

Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Автор идеи и продюсер сериала «Триггер» Александра Ремизова в фильме впервые выступила режиссером. «Мы многое знаем про Стрелецкого, про его внешний мир, но совершенно не понимаем, что внутри него. Что он чувствует, что он переживает, что было в его детстве, что было его триггером? Что родило в нем его желание всем помочь, когда сам он сам абсолютно без опоры. Почему это произошло? Кино даст ответы на эти вопросы», — говорит Ремизова.

Сценаристом выступил Андрей Цибульский, продюсерами — Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук. Лента производится компаниями «Лунапарк» и Плюс Студия на основе формата, созданного продюсерской компанией «Среда».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Теннисистка Светлана Кузнецова попадет на прием к психологу-провокатору Максиму Матвееву в третьем сезоне «Триггера»
«Триггера» покажут на ТВ-3
«Триггер» получит полнометражное продолжение
«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января
Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер»
Поиск по меткам
КинопоискТрейлер
персоны
Игорь КостолевскийПолина МаликоваВиктория МасловаМаксим МатвеевДмитрий НелидовАлександра Ремизова (II)Анатолий РуденкоИрина СтаршенбаумВладислав ТиронОльга ФилипукАндрей ЦибульскийМарк Юсеф
фильмы
ТриггерТриггер-2Триггер. Фильм

фотографии >>
Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера» фотографии
Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера» фотографии
Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера» фотографии
Максим Матвеев знакомится с Ириной Старшенбаум в трейлере полнометражного продолжения «Триггера» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Бухмиллер
14 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Бухмиллер.

День рождения >>

Георгий Антонов
Анатолий Барчук
Владимир Ильин
Иван Косичкин
Вадим Лобанов
Александр Малинин
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Елена Узлюк
Валерия Бруни Тедески
Клу Галагер
Мэгги Джилленхол
Пит Дэвидсон
Стив Рэйлсбэк
Рене Сен-Сир
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Супермозг
боевик, детский фильм, приключения
ЮАР, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Тигр 3
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен