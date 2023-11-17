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Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца

17 ноября
2023 год

Новости кино >>
17 ноября 2023

Стартовали съемки сериала «Первый номер» режиссера Клима КозинскогоВне себя», «13 клиническая»), производством которого занимаются KION и продюсерская компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Главную роль в саркастической драме о мире медиа и глянца сыграл Евгений Цыганов. Компанию ему составили Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова, Мария Андреева, Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник, Александр Устюгов и другие.

Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Главный герой проекта — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых Константин Иноземцев. Несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит.

Авором сценария выступил Сергей МинаевДухлесс», «The Tелки»), а также Дмитрий МинаевСекреты семейной жизни», «Трудные подростки») и Вадим СвешниковКонтейнер», «257 причин, чтобы жить»).

«Из всех проектов, которые я читал, это единственный рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале — возможность для серьезного разговора. У на собрался сильнейший актерский ансамбль во главе с Женей Цыгановым. Это будет бодрое и не лишенное юмора кино о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса», — говорит режиссер Клим Козинский.
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Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца фотографии
Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца фотографии
Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца фотографии
Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца фотографии
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