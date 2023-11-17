Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко погрузятся в мир глянца

Главный герой проекта — ловелас и популярный когда-то писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых Константин Иноземцев. Несмотря на отсутствие стабильного заработка, он продолжает жить «как миллионер», перекрывая старые кредиты новыми. Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе. Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит.
«Из всех проектов, которые я читал, это единственный рассказывающий про сегодняшний день. Это про то, что происходит за окном. Глянец — сфера, которая как лакмусовая бумага приняла на себя все противоречивые симптомы времени. Когда я прочел сценарий, то сразу понял, что передо мной хит и в потенциале — возможность для серьезного разговора. У на собрался сильнейший актерский ансамбль во главе с Женей Цыгановым. Это будет бодрое и не лишенное юмора кино о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса», — говорит режиссер Клим Козинский.
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