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Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября

17 ноября
2023 год

Новости кино >>
17 ноября 2023

Премьера седьмого сезона иронического детектива о жизни и работе провинциального опера «Балабол» состоится 23 ноября в эфире НТВ. Главную роль исполняет Константин Юшкевич, уточняет пресс-служба телеканала.

Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Саня Балабин уверен, что все может и умеет сам, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В седьмом сезоне в отделе Балабола появится новичок – лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня найдет себе новый объект для шуток и подколов. Сам же очутится внутри неожиданного любовного треугольника: в город вернутся Анжелика (Виктория Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с ними и новые приключения. Также в опасности окажется семья Сани, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж.

«В новом сезоне у Сани Балабина в личной жизни будут происходить довольно бурные события. Иногда эта линия будет даже выходить на передний план. Также появится много запутанных дел из-за возвращения персонажей из
прошлых сезонов. Как раз с ними и будет связана большая сюжетная ветка, которая добавит еще больше драйва в сериал», — говорит Константин Юшкевич.

В сериале также сыграли Вадим Андреев, Инга Оболдина, Григорий Сиятвинда, Гоша Куценко и другие. В седьмом сезоне к проекту присоединился новый режиссер – Михаил Галин. По его словам, в продолжении будет много экшн-сцен.

«Мы не жалели патронов и экранного времени на экшн-сцены, все традиционно – драки, перестрелки, погони… Актеры и каскадеры работали в тесной связке. Многое удавалось делать актерам самим. Также в кадре появятся живые медведь и удав, а герои смогут пострелять из легендарного пулемета "Максим"», — уточняет Галин.

Съемки проходили в Москве и Подмосковье. Среди локаций были заброшенные заводы, роскошные отели и художественные мастерские. Несколько эпизодов снимали в Санкт-Петербурге и Яхроме.
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Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября фотографии
Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября фотографии
Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября фотографии
Седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 23 ноября фотографии
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