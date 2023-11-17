Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Платёжная система МИР
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»

17 ноября
2023 год

Новости кино >>
17 ноября 2023

Стартовали съемки ироничного триллера PREMIER «Подслушано в Рыбинске». Тимофей Трибунцев сыграет журналиста из провинциальной газеты, который окажется в центре опасного расследования, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Режиссером сериала производства кинокомпании 1-2-3 Production выступает Петр Тодоровский.

Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главный герой — журналист небольшой провинциальной газеты Юра - всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь – к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Однако вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Также в сериале снимаются Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина и Юлия Хлынина, которая исполнит роль оперативника.

«Это первая моя работа, где я играю оперативника. Это совсем новый мир для меня. Другой способ мышления, другие акценты: пытаюсь перенести центр с эмоций на логику, которой руководствуются такие люди. В моей Зое сочетается рационализм и интуиция, логика и чувственность. Этот конфликт между сердцем и умом является самой серьезной кульминацией роли. Проект меня зацепил тем, что жанр необычный, такой микс и фьюжн серой реальности, детектива, психологического триллера с элементами иронии и юмора! Плюс потрясающая команда актеров, которых я давно люблю и наблюдаю за их творчеством. И, конечно, я рада возможности снова встретиться на съемочной площадке с режиссером Петром Тодоровским, с которым мы работали над
сериалом “Полет”», — говорит Хлынина.

Идею сериала «Подслушано в Рыбинске» предложил сценарист и креативный продюсер Иван Баранов, ранее работавший над «Капельником». Иван вырос в Рыбинске, и знает все лучшие локации этого города. Поэтому в сериале Рыбинск займет важное место, практически станет одним из героев, – создатели проекта специально выбирали необычные и красивые места, чтобы показать разнообразие этого небольшого, но очаровательного города Ярославской области.

«Город Рыбинск, с богатым кинопрошлым: в нем родились основатели Голливуда и премии Оскар — братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал «12 стульев», а Пётр Буслов «Бумер 2» и другие. Но во всех фильмах город фигурировал, как среднестатистический «Уездный город N». Мне показалось это несправедливым, ведь город действительно очень контрастный и кинематографичный. В сериале «Подслушано в Рыбинске» я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип героя, которого играет Рузиль – Ширмик, мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи. Я безумно счастлив, что за реализацию этой истории взялась очень мощная и талантливая команда, а актерский состав даже у меня вызывает зависть», — подчеркивает Иван Баранов.

Всего в сериале «Подслушано в Рыбинске» будет 8 эпизодов хронометражем по 48 минут каждая. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тимофей Трибунцев устроился дворником в детский дом
Тимофей Трибунцев сыграет Врубеля
Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев ищут «Исчезнувшего велосипедиста»
Петр Тодоровский-младший: «Я не очень верю в историю про второй шанс – всё же зависит от человека»
«Полёт» Петра Тодоровского удостоен главного приза на фестивале Serial Killer
Поиск по меткам
PREMIER
персоны
Иван Баранов (II)Антон ВасильевВарвара ВолодинаМихаил КремерРузиль МинекаевПётр Тодоровский (младший)Тимофей ТрибунцевЮлия Хлынина
фильмы
КапельникПодслушано в Рыбинске

фотографии >>
Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске» фотографии
Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске» фотографии
Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске» фотографии
Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Платёжная система МИР

Скорбим

Андрей Бухмиллер
14 ноября ушёл из жизни актёр Андрей Бухмиллер.

День рождения >>

Динара Бактыбаева
Дмитрий Брусникин
Людмила Гаврилова
Марк Горонок
Тимур Еремеев
Виргиния Кельмелите
Руслана Писанка
Виктор Семёнов
Тимофей Якомульский
Дэнни ДеВито
Гарри Ллойд
Рэйчел Макадамс
Софи Марсо
Мэри Элизабет Мастрантонио
Дилан Уолш
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Форс-мажор
драма
Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2014
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Версаче
биография
США, 2022
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Мини-Мишки: Новые приключения
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?