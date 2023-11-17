Журналист Тимофей Трибунцев предсказывает убийства в сериале «Подслушано в Рыбинске»

Стартовали съемки ироничного триллера PREMIER «Подслушано в Рыбинске». Тимофей Трибунцев сыграет журналиста из провинциальной газеты, который окажется в центре опасного расследования, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Режиссером сериала производства кинокомпании 1-2-3 Production выступает Петр Тодоровский.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Главный герой — журналист небольшой провинциальной газеты Юра - всю свою жизнь пишет непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, которое переворачивает всю его жизнь – к нему приходят видения, которые предсказывают убийства, тайно и незаметно происходящие в Рыбинске. Однако вскоре ситуация осложнится тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.
«Это первая моя работа, где я играю оперативника. Это совсем новый мир для меня. Другой способ мышления, другие акценты: пытаюсь перенести центр с эмоций на логику, которой руководствуются такие люди. В моей Зое сочетается рационализм и интуиция, логика и чувственность. Этот конфликт между сердцем и умом является самой серьезной кульминацией роли. Проект меня зацепил тем, что жанр необычный, такой микс и фьюжн серой реальности, детектива, психологического триллера с элементами иронии и юмора! Плюс потрясающая команда актеров, которых я давно люблю и наблюдаю за их творчеством. И, конечно, я рада возможности снова встретиться на съемочной площадке с режиссером Петром Тодоровским, с которым мы работали над
сериалом “Полет”», — говорит Хлынина.
Идею сериала «Подслушано в Рыбинске» предложил сценарист и креативный продюсер Иван Баранов, ранее работавший над «Капельником». Иван вырос в Рыбинске, и знает все лучшие локации этого города. Поэтому в сериале Рыбинск займет важное место, практически станет одним из героев, – создатели проекта специально выбирали необычные и красивые места, чтобы показать разнообразие этого небольшого, но очаровательного города Ярославской области.
«Город Рыбинск, с богатым кинопрошлым: в нем родились основатели Голливуда и премии Оскар — братья Шенк, тут Леонид Гайдай снимал «12 стульев», а Пётр Буслов «Бумер 2» и другие. Но во всех фильмах город фигурировал, как среднестатистический «Уездный город N». Мне показалось это несправедливым, ведь город действительно очень контрастный и кинематографичный. В сериале «Подслушано в Рыбинске» я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип героя, которого играет Рузиль – Ширмик, мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи. Я безумно счастлив, что за реализацию этой истории взялась очень мощная и талантливая команда, а актерский состав даже у меня вызывает зависть», — подчеркивает Иван Баранов.
Всего в сериале «Подслушано в Рыбинске» будет 8 эпизодов хронометражем по 48 минут каждая. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году.
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