Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» с цифровыми аватарами советских актеров

Первый канал планирует снять новую версию фильма 1954 года «Семь самураев» Акиры Куросавы. Главные роли в ремейке исполнят цифровые аватары советских актеров. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал Константин Эрнст на сессии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
фото: кадр из фильма «Семь самураев»
«Мы весной запускаем фильм — очередная версия "Семи самураев". Действие происходит в Гражданскую войну. Из семи главных героев двое — это современные российские актеры, кастинг еще не утвержден, и пятеро — это великие советские актеры в лучшей своей возрастной фазе», — подчеркнул генеральный директор Первого канала.
По словам Эрнста, сейчас идет подбор современных актеров, которые примерят на себя аватары великих артистов. Одну из ролей может исполнить Милош Бикович.
«Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие», — добавил Эрнст. По его словам, съемочный процесс фильма может занять год.
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