Фильм Алексея Федорченко «Колбаса Митрофана Аксенова» откроет кинофестиваль «Московская премьера»

С 24 по 29 ноября в Москве пройдет 5-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера». Откроется смотр премьерным показом фильма Алексея Федорченко «Колбаса Митрофана Аксенова» в кинотеатре «Иллюзион», уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля «Московская премьера»
«Колбаса Митрофана Аксенова» — библиотечный детектив про малоизвестного русского философа и ученого, который предвосхитил теорию времени Эйнштейна на 10 лет.
В программе этого года – картины из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана. Площадками фестиваля впервые станут недавно открытый кинотеатр «Синема Парк Мосфильм», где покажут конкурс полного метра, и синематека «Мир искусства», где представят короткометражные картины.
В рамках фестиваля пройдут несколько гала-премьер и внеконкурсных показов, которые состоятся в рамках программ «Новое кино Армении» и «Пятилетка ударных короткометражек» (посвященная пятилетию конкурса короткометражных фильмов). Сеансы пройдут в Кинотеатре параллельного кино (Электротеатр «Станиславский»), Еврейском музее и Центре толерантности и на площадке нового партнера фестиваля – Союза армян России. Показы также состоятся в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева, где будут демонстрироваться две ретроспективные программы: «Мосфильм» смеется. К 100-летию киноконцерна» и «Посвящения» – дань памяти выдающимся кинематографистам стран СНГ, ушедшим в этом году. Отдельная программа будет посвящена Инне Чуриковой и Глебу Панфилову.
Церемония закрытия пройдет 29 ноября в синематеке «Мир искусства», где вручат награды победителям и покажут лауреатов конкурса короткометражных фильмов этого года.
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