Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

На прошлой неделе «Ван-Пис: Красный фильм
» обошел по сборам «Принцессу Мононокэ
» и занял седьмую строчку среди самых кассовых полнометражных творений в японском прокате и четвертую — среди всех аниме, когда-либо поступавших в местные кинотеатры: бокс-офис в $120 миллионов не даст соврать. Оригинальные арты «Берсерка
» Кэнтаро Миуры
(вот
) и «Драконьего жемчуга
» Акиры Ториямы
(и вот
) с автографами мангак продали на аукционе Мандаракэ за 24,1 миллиона иен (примерно $141 тысяча). Японская актриса, айдол и певица AiNA THE END
выложила на YouTube-канале анимешный видеоклип (или просто AMV) с эндингом из «Монолога фармацевта
» — Aikotoba:
Студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Скейт: Бесконечность
») готовится анонсировать новый проект на мероприятии Anime NYC 2023
: пока прессе скармливают лишь дразнилки да намеки, но скоро тайное должно стать явным. «Судзумэ, закрывающая двери
» вышла онлайн: буквально два дня назад аниме пополнило библиотеку стриминга Crunchyroll
(стоит ли смотреть новую работу Макото Синкая
, читайте в нашем обзоре
). «Атака титанов
» закончилась, но есть нюанс: в честь десятой годовщины сериала 27 и 28 января пройдет специальный ивент Attack Fest
с вот таким
замечательным постером. Грядущая
реинкарнация «Грендайзера
» легендарного Го Нагаи
тоже хвастается промокартинкой
. Мобильная игра Black Clover M: Rise of the Wizard King
по «Черному клеверу
» дойдет до релиза 30 ноября: цифра в пять с лишним миллионов предварительных регистраций говорят об ажиотаже лучше любых эпитетов. Теперь сразу о гейминге и Торияме: разработчики видеоигры по манге «Страна песков
» поделились вторым эпизодом рабочих дневников:
Недавно издательство Shueisha
подсчитало, что в мире циркулирует 100 миллионов экземпляров манги Ясухисы Харо
«Царство
». 10 января манга «Песнь ночных сов
» уходит на покой с финальной, 200-й главой. Но когда что-то уходит, на смену всегда приходит нечто новое: например, 32-страничный ваншот во вселенной манги «Черный Джэк
» Осаму Тэдзуки
, частично сгенерированная нейросетью, поступит в продажу 22 ноября (под именем «Механическое сердце Черного Джека: Метка сердцебиения II» / Black Jack Mechanical Heart - Heartbeat Mark II). «Оружейник Дэйв
», спин-офф культовой
манги «Голго-13
», все-таки получит продолжение: в феврале 2024-го журнал Big Comic Zokan
(ответвление Big Comic, посвященное спец-сериям) выпустит новую арку.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о главных отаку-анонсах Netflix
или новом мини-сериале
«Покемон: Консьерж
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Лучшие аниме осеннего сезона
Продолжение комедийного сёнэна
«Магия и мускулы
» от студии A-1 Pictures
(«Одинокий замок в Зазеркалье
», «Ликорис Рекойл
») покажут в январе нового года. Во втором сезоне любителя тихой жизни и сливочных профитролей Мэша Бёрндэда
ждут суровые испытания и самый важный в жизни экзамен.
В новом трейлере под разудалый опенинг Bling-Bang-Bang-Born
от Creepy Nuts
представили новых Божественных провидцев:
Рё Гранц — Дзюнъити Сувабэ
(Вольтекамуи
из «Рагна Багровый
», Сукуна Рёмэн
из «Магической битвы
»).
Ортер Мадл — Юки Оно
(Рэнсукэ Кунигами
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
», Сиро Асия
из «Сатаны на подработке
»).
Калдо Геенна — Нобунага Симадзаки
(Харуя Нандзё из «Опасности в моем сердце
», Идзана Курокава из «Токийских мстителей
»).
Ренат Револь — Кисё Танияма
(Жан Кирштейн
из «Атаки титанов
», Тюя Накахара
из «Прозы бродячих псов
»).
Цурара Хейлстоун — Томори Кусуноки
(Сидзука Микадзуки
из «Предсмертного списка зомби
», Джесс Йесма
из «Не ешь сырую свинину
»).
Софина Библия — Саори Хаями
(Йор Форджер
в «Семье шпиона
», Сёко Нисимия
из «Формы голоса
»).
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Всё о первом сезоне «Магии и мускулов»
8 декабря в японских кинотеатрах состоится премьера полнометражного аниме «Тотто у окна
». В новом трейлере от Shin-Ei Animation
(«Этот чудесный мир
», «Озорная Такаги
») звучит песня Ano ne
в исполнении Aimyon
(«Связанные миры
»), кусочек которой дали послушать в предыдущем ролике
.
В основе аниме — воспоминания актрисы и первой японской тарэнто Тэцуко Куроянаги
об обучении в удивительной школе Томоэ, которые публиковались с февраля 1979-го по декабрь 1980-го как цикл статей в журнале «Молодая женщина
» издательства Kodansha
, а год спустя были собраны в отдельную книгу. Роман до сих пор входит в десятку бестселлеров послевоенной японской литературы.
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«Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе
На официальном сайте аниме «Великий притворщик
» анонсировали продолжение. Сериал с подзаголовком «Разблюто
» (сентиментальное чувство к некогда любимому человеку
) готовится к выходу в 2024 году. К работе на студии WIT
(«Сага о Винланде
», «Невеста чародея
») преимущественно вернется команда
первого сезона, включая режиссера Хиро Кабураги
(«Монстр за соседней партой
», «Хладнокровный Ходзуки
») и дуэт сценаристов Таку Кисимото
(«Рейтинг короля
», «Брошенный кролик
») — Рёта Косава
(«Дораэмон: Небесная утопия Нобиты
»).
Мелкий жулик Макото Эдамура становится жертвой махинаций и вынужден отправиться из Токио в Лос-Анджелес вслед за французским вором-джентльменом Лораном Тьерри. В Городе ангелов Лоран использует Эдамуру, чтобы обмануть влиятельного кинопродюсера и мафиози. Тизер посвящен новой героине — талантливой мошеннице Дороти.
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Как столпы Ghibli придумали современный вариант вора-джентльмена
До выхода на японские киноэкраны первой части полнометражной дилогии «Волейбол!! Решающая игра на свалке
» осталось три месяца: легендарная битва между командами «Карасуно» и «Нэкома» состоится 16 февраля. Студия Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Фури-кури: Шугейз
») опубликовала 30-секундный тизер и новый постер
. Предыдущий полноценный трейлер с русскими субтитрами можно посмотреть здесь
.
Основной актерский состав
снова в строю. Сэйю Сёё Хинаты — Аюму Мурасэ
(Кагэ
из «Рейтинга короля
», Котэцу из «Деревни кузнецов
») — поделился впечатлениями: «Все смотрели трейлер взахлеб, но вы знаете, кто его режиссер? Постановщиком фильма будет наш Мицунака-сан! Мы счастливы, что снова можем работать вместе, и полны энтузиазма выложить все эмоции, что накопились за нашу десятилетнюю историю. Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать выхода фильма!
».
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Спорт как королевская битва в футбольной драме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Анонсированный
почти два года назад «Раб спецотряда демонического города
» от студии Seven Arcs
(«Инуками! Фильм
», «Голубой период
») время от времени напоминает о себе промороликами. Смотрим персонажный тизер, в котором протагонистка Кёка Удзен демонстрирует особые умения, и вспоминаем, что было в предыдущем
.
Несколько десятилетий назад в разных уголках Японии стали появляться таинственные порталы Мато, через которые в реальный мир проникли кровожадные демоны. Спасение пришло в виде персиков, наделяющих женщин удивительными способностями. Чтобы противостоять монстрам и охранять врата в альтернативное измерение, правительство формирует специальные фемвойска. Однажды в Мато забредает старшеклассник Юки Вакура, которого спасает от страшной гибели предводительница седьмого отряда демонобориц Кёка Удзэн. Она предлагает юноше стать её рабом.
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«Онимуся» — новинка Netflix, где с демонами борются самураи
Бонус
: пикачу
и Ко становятся ближе — благодаря линейке бижутерии от индийского стартапа BlueStone (правда, самое дешевое украшение стоит порядка $50).
Бонус-2
: специальное издание компакт-диска с композицией Yūsha от YOASOBI — открывающей темы «Провожающей в последний путь Фрирен»
.
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