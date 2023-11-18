Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

18 ноября
2023 год

Новости кино >>
18 ноября 2023
На прошлой неделе «Ван-Пис: Красный фильм» обошел по сборам «Принцессу Мононокэ» и занял седьмую строчку среди самых кассовых полнометражных творений в японском прокате и четвертую — среди всех аниме, когда-либо поступавших в местные кинотеатры: бокс-офис в $120 миллионов не даст соврать. Оригинальные арты «Берсерка» Кэнтаро Миуры (вот) и «Драконьего жемчуга» Акиры Ториямывот) с автографами мангак продали на аукционе Мандаракэ за 24,1 миллиона иен (примерно $141 тысяча). Японская актриса, айдол и певица AiNA THE END выложила на YouTube-канале анимешный видеоклип (или просто AMV) с эндингом из «Монолога фармацевта» — Aikotoba:


Студия BonesМоб Психо 100», «Скейт: Бесконечность») готовится анонсировать новый проект на мероприятии Anime NYC 2023: пока прессе скармливают лишь дразнилки да намеки, но скоро тайное должно стать явным. «Судзумэ, закрывающая двери» вышла онлайн: буквально два дня назад аниме пополнило библиотеку стриминга Crunchyroll (стоит ли смотреть новую работу Макото Синкая, читайте в нашем обзоре). «Атака титанов» закончилась, но есть нюанс: в честь десятой годовщины сериала 27 и 28 января пройдет специальный ивент Attack Fest с вот таким замечательным постером. Грядущая реинкарнация «Грендайзера» легендарного Го Нагаи тоже хвастается промокартинкой. Мобильная игра Black Clover M: Rise of the Wizard King по «Черному клеверу» дойдет до релиза 30 ноября: цифра в пять с лишним миллионов предварительных регистраций говорят об ажиотаже лучше любых эпитетов. Теперь сразу о гейминге и Торияме: разработчики видеоигры по манге «Страна песков» поделились вторым эпизодом рабочих дневников:


Недавно издательство Shueisha подсчитало, что в мире циркулирует 100 миллионов экземпляров манги Ясухисы Харо «Царство». 10 января манга «Песнь ночных сов» уходит на покой с финальной, 200-й главой. Но когда что-то уходит, на смену всегда приходит нечто новое: например, 32-страничный ваншот во вселенной манги «Черный Джэк» Осаму Тэдзуки, частично сгенерированная нейросетью, поступит в продажу 22 ноября (под именем «Механическое сердце Черного Джека: Метка сердцебиения II» / Black Jack Mechanical Heart - Heartbeat Mark II). «Оружейник Дэйв», спин-офф культовой манги «Голго-13», все-таки получит продолжение: в феврале 2024-го журнал Big Comic Zokan (ответвление Big Comic, посвященное спец-сериям) выпустит новую арку.

Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о главных отаку-анонсах Netflix или новом мини-сериале «Покемон: Консьерж»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Лучшие аниме осеннего сезона
Продолжение комедийного сёнэна «Магия и мускулы» от студии A-1 PicturesОдинокий замок в Зазеркалье», «Ликорис Рекойл») покажут в январе нового года. Во втором сезоне любителя тихой жизни и сливочных профитролей Мэша Бёрндэда ждут суровые испытания и самый важный в жизни экзамен.


В новом трейлере под разудалый опенинг Bling-Bang-Bang-Born от Creepy Nuts представили новых Божественных провидцев:

Рё Гранц — Дзюнъити Сувабэ (Вольтекамуи из «Рагна Багровый», Сукуна Рёмэн из «Магической битвы»).
Ортер Мадл — Юки Оно (Рэнсукэ Кунигами из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Сиро Асия из «Сатаны на подработке»).
Калдо Геенна — Нобунага Симадзаки (Харуя Нандзё из «Опасности в моем сердце», Идзана Курокава из «Токийских мстителей»).
Ренат Револь — Кисё Танияма (Жан Кирштейн из «Атаки титанов», Тюя Накахара из «Прозы бродячих псов»).
Цурара Хейлстоун — Томори Кусуноки (Сидзука Микадзуки из «Предсмертного списка зомби», Джесс Йесма из «Не ешь сырую свинину»).
Софина Библия — Саори Хаями (Йор Форджер в «Семье шпиона», Сёко Нисимия из «Формы голоса»).

Читать Всё о первом сезоне «Магии и мускулов»
8 декабря в японских кинотеатрах состоится премьера полнометражного аниме «Тотто у окна». В новом трейлере от Shin-Ei AnimationЭтот чудесный мир», «Озорная Такаги») звучит песня Ano ne в исполнении AimyonСвязанные миры»), кусочек которой дали послушать в предыдущем ролике.


В основе аниме — воспоминания актрисы и первой японской тарэнто Тэцуко Куроянаги об обучении в удивительной школе Томоэ, которые публиковались с февраля 1979-го по декабрь 1980-го как цикл статей в журнале «Молодая женщина» издательства Kodansha, а год спустя были собраны в отдельную книгу. Роман до сих пор входит в десятку бестселлеров послевоенной японской литературы.

Читать «Пустоголовый переведенный ученик» — пронзительная повседневность о школьном буллинге и первой дружбе
На официальном сайте аниме «Великий притворщик» анонсировали продолжение. Сериал с подзаголовком «Разблюто» (сентиментальное чувство к некогда любимому человеку) готовится к выходу в 2024 году. К работе на студии WITСага о Винланде», «Невеста чародея») преимущественно вернется команда первого сезона, включая режиссера Хиро КабурагиМонстр за соседней партой», «Хладнокровный Ходзуки») и дуэт сценаристов Таку КисимотоРейтинг короля», «Брошенный кролик») — Рёта КосаваДораэмон: Небесная утопия Нобиты»).


Мелкий жулик Макото Эдамура становится жертвой махинаций и вынужден отправиться из Токио в Лос-Анджелес вслед за французским вором-джентльменом Лораном Тьерри. В Городе ангелов Лоран использует Эдамуру, чтобы обмануть влиятельного кинопродюсера и мафиози. Тизер посвящен новой героине — талантливой мошеннице Дороти.

Читать Как столпы Ghibli придумали современный вариант вора-джентльмена
До выхода на японские киноэкраны первой части полнометражной дилогии «Волейбол!! Решающая игра на свалке» осталось три месяца: легендарная битва между командами «Карасуно» и «Нэкома» состоится 16 февраля. Студия Production I.GПризрак в доспехах», «Фури-кури: Шугейз») опубликовала 30-секундный тизер и новый постер. Предыдущий полноценный трейлер с русскими субтитрами можно посмотреть здесь.


Основной актерский состав снова в строю. Сэйю Сёё Хинаты — Аюму Мурасэ (Кагэ из «Рейтинга короля», Котэцу из «Деревни кузнецов») — поделился впечатлениями: «Все смотрели трейлер взахлеб, но вы знаете, кто его режиссер? Постановщиком фильма будет наш Мицунака-сан! Мы счастливы, что снова можем работать вместе, и полны энтузиазма выложить все эмоции, что накопились за нашу десятилетнюю историю. Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать выхода фильма!».

Читать Спорт как королевская битва в футбольной драме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
Анонсированный почти два года назад «Раб спецотряда демонического города» от студии Seven ArcsИнуками! Фильм», «Голубой период») время от времени напоминает о себе промороликами. Смотрим персонажный тизер, в котором протагонистка Кёка Удзен демонстрирует особые умения, и вспоминаем, что было в предыдущем.


Несколько десятилетий назад в разных уголках Японии стали появляться таинственные порталы Мато, через которые в реальный мир проникли кровожадные демоны. Спасение пришло в виде персиков, наделяющих женщин удивительными способностями. Чтобы противостоять монстрам и охранять врата в альтернативное измерение, правительство формирует специальные фемвойска. Однажды в Мато забредает старшеклассник Юки Вакура, которого спасает от страшной гибели предводительница седьмого отряда демонобориц Кёка Удзэн. Она предлагает юноше стать её рабом.

Читать «Онимуся» — новинка Netflix, где с демонами борются самураи
Бонус: пикачу и Ко становятся ближе — благодаря линейке бижутерии от индийского стартапа BlueStone (правда, самое дешевое украшение стоит порядка $50).

Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

Бонус-2: специальное издание компакт-диска с композицией Yūsha от YOASOBI — открывающей темы «Провожающей в последний путь Фрирен».

Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чуть добрее табуретки: «Судзумэ, закрывающая двери» — новый хит Макото Синкая, который заговаривает душевные раны
«Фури-кури: Шугейз»: как закончилась легендарная франшиза FLCL?
У очаровательной комедии «Семья шпиона» стартовал второй сезон. Рассказываем, чем он всех увлек (и при чем тут Холодная война)
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»
«Опасность в моем сердце» — лучший анимационный ромком года?
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Мотоцикл Фрейда: «Токийские мстители» во втором сезоне все проговаривают трижды. Не надоело?
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола
Перерождение дяди: «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
«Форма голоса»: Не уходи безропотно во тьму
Ангел ада без головы: одиночество, Сансара и байкеры в аниме «Токийские мстители»
«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м
Мои ночи прекраснее ваших дней: похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»
Сердечный приступ: «Ликорис Рекойл» — кавайный боевик о школьницах, влюбивший в себя Хидэо Кодзиму
Коснувшееся ног счастье: мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Поиск по меткам
A-1 picturesBonesNetflixProduction I.GSeven ArcsShin-Ei AnimationWitАнимацияанимеаниме-дайджестсёнэн
персоны
Миура КэнтароМакото СинкайДзюнъити СувабэКисо ТаниямаОсаму ТэдзукаСаори Хаями
фильмы
Атака титановБерсеркБрошенный кроликВан-Пис: Красный фильмВеликий самозванецВолейбол!! Решающая игра на свалкеГолго-13Голубой периодГрендайзер UДораэмон: Небесная утопия НобитыДраконий жемчугИнуками! ФильмИстребитель демонов: Деревня кузнецовКоролевствоЛикорис РекойлМагическая битваМагия и мускулыМоб Психо 100Монолог фармацевтаМонстр за соседней партойНа скейте в бесконечностьНе ешь сырую свининуНевеста чародеяОдинокий замок в ЗазеркальеОзорная ТакагиОпасность в моём сердцеПеснь ночных совПокемон: КонсьержПредсмертный список зомбиПризрак в доспехахПринцесса МононокеПровожающая в последний путь ФриренПроза бродячих псовРаб спецотряда демонического городаРагна БагровыйРейтинг короляСага о ВинландеСатана на подработке!Связанные мирыСемья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокСтрана песковСудзумэ, закрывающая двериТокийские мстителиТотто у окнаФорма голосаФури-кури: ШугейзХладнокровный ХодзукиЧёрный ДжекЧёрный клеверЭтот чудесный мир

фотографии >>
Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю фотографии
Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю фотографии
Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю фотографии
Рабы, волейбол и профитроли: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Стрельцова
17 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Стрельцова.

День рождения >>

Мелис Абзалов
Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Артём Маркарьян
Галина Мочалова
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Романи Малко
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Форс-мажор
драма
Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2014
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Версаче
биография
США, 2022
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Мини-Мишки: Новые приключения
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен