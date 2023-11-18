Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Яна Чигир нашла Сергея Масленникова

18 ноября
2023 год

Новости кино >>
18 ноября 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Влада Николаева «Я тебя нашла». Главные роли в мини-сериале исполнили Яна Чигир и Сергей Масленников, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Яна Чигир нашла Сергея Масленникова
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету начинающий неонатолог Елена помогает Михаилу, потерявшему жену при родах, выходить недоношенного ребенка. Поддержка молодого отца перерастает в нечто большее, и Елена соглашается выйти за него замуж. Она бросает работу и воспитывает маленького Артема как родного. Спустя 15 лет счастливого брака Михаил сообщает героине, что влюблен в свою коллегу Настю и хочет развода. Молодая любовница требует отобрать у Елены все: доступ к семейным счетам, квартиру и опеку над Артемом. Чтобы не лишиться сына, Елена возвращается на работу в больницу, где встречает свою первую любовь – Андрея, которого она бросила много лет назад, сделав выбор в пользу Михаила. Женщине предстоит доказать, что она не потеряла свои профессиональные навыки, вернуть сына и вновь поверить в любовь.

«Наш проект о доверии пути, по которому нас ведет жизнь. И даже, если ты допустил ошибку, исправь ее, ведь впереди обязательно будет еще один шанс», — говорит Яна Чигир.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Завершились съемки мелодрамы «Ты в моем сердце» с Яной Чигир, Алексеем Вакуловым и Антоном Даниленко
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Сергей МасленниковВлад НиколаевЯна Чигир
фильмы
Я тебя нашла

фотографии >>
Яна Чигир нашла Сергея Масленникова фотографии
Яна Чигир нашла Сергея Масленникова фотографии
Яна Чигир нашла Сергея Масленникова фотографии
Яна Чигир нашла Сергея Масленникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иосиф Кошелевич
17 ноября ушёл из жизни актёр Иосиф Кошелевич.
Татьяна Стрельцова
17 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Стрельцова.

День рождения >>

Мелис Абзалов
Алексей Бардуков
Антонина Дмитриева
Артём Маркарьян
Галина Мочалова
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Романи Малко
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Форс-мажор
драма
Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2014
Гардемарины 1787. Война
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Папаша в бегах
комедия, мелодрама, приключения
Россия, 2023
Книга решений
драма, комедия
Франция, 2023
Ниша
драма, комедия
Россия, 2023
Шаг к мечте: Раз и навсегда
драма, комедия
Китай, 2023
Астрал. Сомния
фильм ужасов
США, 2022
Версаче
биография
США, 2022
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Легенда о Самбо
биография, драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2023
Мини-Мишки: Новые приключения
Россия, 2023
Моя ужасная сестра-2
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram