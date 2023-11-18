Яна Чигир нашла Сергея Масленникова

По сюжету начинающий неонатолог Елена помогает Михаилу, потерявшему жену при родах, выходить недоношенного ребенка. Поддержка молодого отца перерастает в нечто большее, и Елена соглашается выйти за него замуж. Она бросает работу и воспитывает маленького Артема как родного. Спустя 15 лет счастливого брака Михаил сообщает героине, что влюблен в свою коллегу Настю и хочет развода. Молодая любовница требует отобрать у Елены все: доступ к семейным счетам, квартиру и опеку над Артемом. Чтобы не лишиться сына, Елена возвращается на работу в больницу, где встречает свою первую любовь – Андрея, которого она бросила много лет назад, сделав выбор в пользу Михаила. Женщине предстоит доказать, что она не потеряла свои профессиональные навыки, вернуть сына и вновь поверить в любовь.
«Наш проект о доверии пути, по которому нас ведет жизнь. И даже, если ты допустил ошибку, исправь ее, ведь впереди обязательно будет еще один шанс», — говорит Яна Чигир.
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