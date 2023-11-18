В конце ноября на ТВЦ состоятся премьеры новых «Загадок» и сериала «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым

Появились подробности о грядущих премьерах ТВЦ. Согласно пресс-службе канала, 23 ноября будут показаны новые сезоны «Загадок» с Валюшкиной и Коломиной, а 25 ноября состоится премьерный показ сериала «Зовите Ермолова!» с Владимиром Колгановым.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По словам Елены Валюшкиной, ее героиня Светлана Карташова изначально задумывалась как небольшая роль, и то, что история и образ следовательницы будет иметь такой успех, стало для всей команды приятным сюрпризом. 23 ноября на экраны выйдут уже седьмой и восьмой сезоны – «Загадка Монти Холла» и «Загадка Ферма». В новых сериях Карташовой и математику Ольге Барковской (Алена Коломина) предстоит разгадать сложные и опасные дела, и от их способностей найти верные ответы в прямом смысле будут зависеть жизни людей.
«Мы старались сделать героиню очень простой, жизненной, такой женщиной-соседкой, простой и обыкновенной, близкой людям. Своего рода миссис Марпл. Не могу сказать, что Карташова на протяжении сезонов сильно менялась, но она "обрастала" мужем, новыми сотрудниками. И менялась вместе со мной внешне – так как у меня параллельно много других проектов, мой образ меняется от роли к роли, и, конечно, это отражается на том, как выглядит и Светлана Карташова. Да и зачем сильно менять героиню, если она пришлась по душе зрителям, стала для них "своей". Она прекрасна в том, какая есть. И мы рады, что ее образ – образ простой женщины-следователя имеет успех – сейчас его копируют и в других сериалах», — рассказала Валюшкина.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Главный герой нового сериала «Зовите Ермолова!», чьи два сезона покажут 25 ноября, также обладает способностью находить верные ответы и спасает людей, но только в другой области. Андрей Ермолов в исполнении Владимира Колганова — гений медицины, врач, способный поставить диагноз в самых запутанных случаях. В одной из главных ролей также — Любовь Виролайнен-младшая. Она сыграет медсестру Настю, у которой тяжело больна младшая сестра, и ее единственное спасение – Ермолов, сам находящийся в этот момент не в лучшей форме. Он обвиняется в смерти пациентки и переживает сложный период не только в своей карьере, но и в жизни – он болен и не понимает, что с ним происходит.
По словам Виролайнен-младшей, «это история о человеческих отношениях в очень интересной среде — медицине. Врачи, пожалуй, самая сложная и ответственная профессия. Они все свое время тратят на спасение жизней, но они ведь сами люди, у них свои семьи, чувства, своя личная жизнь. И это мы раскрыли в нашем сериале. А моя героиня Настя — борец! Она борется до последнего. Даже тогда, когда надежды уже нет. Она наивная, искренняя, верит в людей и очень любит свою сестру, ради спасения которой жертвует своей личной жизнью».
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