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Пятые «Мстители» остались без режиссера

18 ноября
2023 год

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18 ноября 2023
Марвеловский кинокомикс «Мстители 5: Династия Канга» остался без режиссера. Пост был ранее закреплен за Дестином Дэниелом Креттоном, уточняет Deadline.

Несмотря на расставание с данной лентой, постановщик не покидает саму студию «Марвел» — его имя фигурирует в сиквеле «Шан-Чи и легенды десяти колец» и сериале «Чудо-человек».

Пятые «Мстители» остались без режиссера
фото: ew.com

Трудности с «Династией» появились после того, как на исполнителя роли Канга Завоевателя Джонатана Мэйджерса подали в суд женщины, пострадавшие от его насилия.

Релиз «Династии Канга» пока запланирован на 1 мая 2026 года. Фильм предшествует «Мстителям: Секретным войнам», которые после выхода 7 мая 2027-го завершат шестую фазу киновселенной «Марвел».
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