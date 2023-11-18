Пятые «Мстители» остались без режиссера

Марвеловский кинокомикс «Мстители 5: Династия Канга» остался без режиссера. Пост был ранее закреплен за Дестином Дэниелом Креттоном
, уточняет Deadline
.
Несмотря на расставание с данной лентой, постановщик не покидает саму студию «Марвел» — его имя фигурирует в сиквеле «Шан-Чи и легенды десяти колец
» и сериале «Чудо-человек».
Трудности с «Династией» появились после того, как на исполнителя роли Канга Завоевателя Джонатана Мэйджерса
подали в суд женщины, пострадавшие от его насилия.
Релиз «Династии Канга» пока запланирован на 1 мая 2026 года. Фильм предшествует «Мстителям: Секретным войнам», которые после выхода 7 мая 2027-го завершат шестую фазу киновселенной «Марвел».
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